Speciální kompaktní USB-C duální nabíječka od Applu bude dostupná jen v USA

Apple dnes společně s MacBook Air M2 představil také zbrusu novou duální nabíječku, která nabízí dvojici USB-C portů. Ta je sice k dispozici i u nás a to jak spolu s MacBookem, tak si ji za 1690Kč můžete pořídit i samostatně. Ovšem v USA mají opět něco speciálního a jsou u nich k dispozici hned dvě varianty této nabíječky. Jedna je klasická, ta kterou koupíte i u nás a liší se pouze kolíky do zásuvky. Druhá však nese označení „35W Dual USB-C Port Compact Power Adapter“ a je k dispozici pouze v USA. To je zřejmě dáno tím, že se jedná o opravdu miniaturní nabíječku, která v podstatě jen minimálně vyčnívá ze zásuvky a její porty směřují buď přímo vzhůru a nebo naopak do země. Evropskou verzi bohužel Apple zřejmě nedokázal vyrobit a tak zatím co si v USA užijí opravdu elegantní nabíječku, my a zbytek světa máme smůlu. Samozřejmě je možné ji používat i u nás spolu s redukcí na Evropské zásuvky, ovšem elegance bude v tu ránu pryč.