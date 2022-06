iOS 15 běží jen pár hodin před představením iOS 16 na 4 z 5 iPhonů

Přestože iOS 15 loni při představení svět příliš nezaujal, pravdou je, že jen pár hodin před odhalením svého nástupce se těší popularitě více než solidní. Vyplývá to alespoň z dat, která zveřejnil Apple na svém vývojářském portálu a to jak pro iOS, tak iPadOS. Jak moc “promořený” tedy svět novinkami je?

Podle dat Applu je nyní iOS 15 nainstalován na 89 % iPhonů představených v posledních čtyřech letech. Co se pak týče všech aktivních iPhonů současnosti, tam je jeho podíl 82%, což je taktéž velmi dobrý výsledek. Poměrně zajímavé je pak to, že vcelku slušně si i nadále vede iOS 14 se svými 14% instalační základnou na všech aktivních iPhonech a to i přesto, že iPhony s ním jsou kompatibilní i s iOS 15. 14 % majitelů kompatibilních iPhonů tedy z nějakého důvodu přejít prostě a jednoduše odmítá. Další zajímavostí je pak to, že se Applu podařilo od ledna jeho instalační základnu iOS 15 poměrně výrazně zvednout, jelikož tehdy běžel jeho systém jen na 72 % iPhonů představených v posledních čtyřech letech. I přes minimum novinek si tedy Apple na těchto telefonech připsal dalších 17 % k dobru, což je velmi slušné číslo.

Špatně na tom není kalifornský gigant v žádném případě ani z hlediska nejnovějšího iPadOS. Ten by měl totiž dle jeho dat běžet na 79 % iPadů představených v posledních čtyřech letech a na 72 % všech aktivních iPadů v současnosti. I zde se tedy dočkal kalifornský gigant velmi slušného nárůstu instalační základny v posledních měsících, byť na mobilní verzi systému stále nemá. I zde nicméně platí, že toho přinesly v posledních měsících aktualizace opravdu málo zajímavého a je proto skoro až zázrak, že instalační základna nejnovějšího iPadOS taktéž povyrostla.