Apple se zaměřil na gaming

Do dnešního dne platilo, že Macy nejsou zrovna stroje na hraní her. Nicméně to se změní a dle Applu jde o velký den pro hraní her na Macích. Se vším má pomoct Metal 3: MetalFX Upscaling pomáhá vykreslovat menší snímky na větší snímky vyšší kvality. Dorazí nové rozhraní API pro rychlé načítání prostředků, které poskytuje přímější cestu z úložiště do jednotného paměťového systému. Jako demonstrace faktu, že to bude vče fungovat, dorazí na Mac No Man’s Sky. Daleko zásadnější je ale příchod nedávného hitu Resident Evil Village. Hra vyjde pro Macy v tomto roce. Uvidíme, jakých herních „pecek“ se dočkáme v budoucnu.