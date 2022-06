5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows pořídíte výhodněji (6. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Chcete si vyzkoušet, jaké to je být pirátem? Ve hře s názvem Sea of Theives tuto šanci dostanete. Hra vám nabízí naprostou volnost – je tedy jen a jen na vás, kam a jak se vydáte. Vydejte se na dobrodružství, ve kterém si dosytosti užijete loupení, prozkoumávání, putování po moři a napínavé souboje.

Původní cena: 39,99 € (19,99 €)