Recenze bezdrátových sluchátek Bang & Olufsen Beoplay EX: Super poslech

Spousta lidí dnes nedá bez sluchátek ani ránu. Ačkoli nejlepšího hudebního zážitku docílíte na sluchátkách s kabelem, i mezi bezdrátovými sluchátky naleznete opravdu kvalitní modely, jejichž poslech je skvělým zážitkem. Do rukou se mi dostala novinka v podobě bezdrátových sluchátek Bang & Olufsen Beoplay EX, která jednoznačně cílí na náročné uživatele. Pojďme se tedy na ně podívat.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve se mrkněme na samotnou krabičku. Ačkoli výše uvádím, že se jedná o sluchátka pro náročné uživatele, krabička je opravdu všední. Jde o bílý kvádr, jenž zobrazuje design sluchátek a výčet několika hlavních technických specifikací. S designem balení si mohli grafici rozhodně více vyhrát, nicméně krabička je to poslední, co vás bude u těchto sluchátek zajímat. V balení pak naleznete kromě zařízení taktéž náhradní špunty, manuál a USB-C kabel.

Nyní pojďme na technické specifikace. Jelikož se jedná o novinku, je výčet specifikací naprosto skvělý. Jedná se o bezdrátová sluchátka s Bluetooth 5.2. Podporované kodeky jsou aptX, AAC a SBC. Tlačítka jsou dotyková a zvládnete s nimi klasicky přijímat/odmítat hovory, přeskakovat skladby, měnit hlasitost a přepínat jednotlivě režimy. Sluchátka i s krabičkou používají hliník, polymer, silikon a tvrzené sklo. Dále se chlubí neodymovým driverem o průměru 9,2mm, ANC, certifikací IP57 a šesticí mikrofonů. Každé sluchátko má baterii o kapacitě 70 mAh, které zaručuje poslech o délce až 6 hodin. Ve velkém ale záleží na používaném režimu, hlasitosti i nastavení ekvalizéru. Krabička má pak kapacitu 380 mAh a nabídne dalších až 20 hodin poslechu. Nabíjet pak můžete skrze USB-C nebo bezdrátově.

Design sluchátek a párování

I ze samotného vzhledu sluchátek lze poznat, že se jedná o lepší kus. Sluchátka mi dorazila ve variantě Anthracite Oxygen, která nabízí kombinaci šedé a modré. Dále je k dispozici černá a zlatá varianta. Sluchátka jsou na první pohled o něco větší. Tyčinka i hlavní část jsou v tmavě šedém provedení. Modrou barvu vidíte na skleněném dotykovém tlačítku a špuntu. Sklo na dotykové ploše se mi obzvláště zamlouvá, neboť perfektně odráží světlo a Bang & Olufsen Beoplay EX tak působí velmi svěže. Naleznete zde také LED diodu sloužící převážně k ohlášení párovacího režimu.

Samotná krabička vás ničím nepřekvapí. Možná tak svou větší velikostí. Taktéž je vyhotovena v tmavě šedé barvě. Na její přední straně naleznete LED diody indikující stav nabití. Na horní straně logo Bang & Olufsen a vzadu USB-C konektor. Co se samotného párování týče, je třeba stáhnout aplikaci Bang & Olufsen. Po jejím prvotním zapnutí jednoduše vyhledáte model sluchátek, pojmenujete a spárujete. Aplikace pak víceméně slouží pouze pro aktualizaci a ekvalizér, o kterém si ale povíme níže.

Vlastní používání

U sluchátek za cenu okolo 10 tisíc vás bude především zajímat zvuk. Ten jsem se rozhodl porovnat se sluchátky Jabra Elite 85t. Byť jsou tedy o polovinu levnější, nehrají podle mě vůbec zle, a hlavně mají taktéž v aplikaci ekvalizér. Jabra hrají podle mě o něco lépe jak AirPods Pro, která navíc nemají ekvalizér. Proto mi přišla pro porovnání vhodnější Jabra Elite 85t. Zvuk je jedním slovem zkrátka skvělý. Čistý, hlasitý a dynamický. Vše ale bude záležet na vašich preferencích a vy sami ovlivníte, jak sluchátka budou hrát. V aplikaci máte šestici přednastavených režimů, které ale ovšem můžete upravovat. Já osobně mám nejraději opravdu kvalitní basy. Proto, pokud to u sluchátek jde, volím vždy nejvyšší možnost. Jde o aspekt, který jsem převážně hodnotil. Pokud navolíte vysoké basy u Jaber, celý hudební poslech bude zahalen do jakéhosi temného hávu. Tónina se automaticky sníží a vy jako byste slyšeli zvuk přes nějakou fólii. Nicméně jedná se o vlastnost, kterou jsem zjistil až s vyzkoušením Bang & Olufsen Beoplay EX. Pokud totiž navolíte vysoké basy u nich, prakticky nic nepoznáte. Zvuk je nadále čistý a skvělý, ovšem opravdu s výraznou basovou složkou, která je ještě o level výše. V tomto režimu není problém poslouchat ani podcasty, byť tedy režim „mluveného slova“ nabízeného v aplikaci je o poznání vhodnější.

Srovnám-li ANC, velké rozdíly nenajdete. ANC funguje a funguje opravdu dobře. Mírným zklamáním je pro mě transparentní režim, který u Beoplay EX mohl být rozhodně lepší. Vždy je lepší radši vyjmout sluchátko z ucha. Zde bych se taky rád pozastavil, neboť tento model nedisponuje funkcí detekce ucha. Když sluchátko vyjmete, hudba v něm přestane hrát a šetří se baterie. Nicméně druhé sluchátko vám stále v uchu hraje, což není zrovna žádoucí. Nicméně to tak je a stačí si pouze zvyknout. Obrovskou pochvalu zaslouží šestice mikrofonů, která pracuje opravdu skvěle a problémy s dorozumíváním budete mít pouze za předpokladu, že proti vám fouká silný vítr. Protistrana neměla problém s mým hlasem ani za situace, kdy jsem šel po rušné silnici. Nutno také dodat, že jsem neměl v iOS zapnutou izolaci hlasu. Certifikace proti vodě a prachu je u sluchátek v této cenové kategorii naprostou povinností. Ačkoli se v tomto směru nikdy do žádného většího testování nepouštím, musím říct, že jsem se sluchátky zmoknul, a nic se s nimi nestalo. Mohu tedy konstatovat, že do deště a na sport jsou jako dělaná. Bang & Olufsen Beoplay EX taktéž parádně sedí v uchu. Neměl jsem žádné problémy ani při běhu a nepamatuji si, že bych kdy musel sluchátka v uších nějak poupravovat. Holt mi sedly přímo dodávané špunty. Ti méně šťastní si mohou vybrat ze čtyř párů náhradních. Sluchátkám jako takovým nemám co vytknout. Někdo si bude možná zvykat na větší rozměry krabičky, někomu může vadit snadno zašpinitelné dotykové tlačítko a někomu třeba absence funkce detekce ucha. Pokud vám nic z toho nevadí, dostanete výborná sluchátka.

Resumé

Závěrem se dá říct, že Bang & Olufsen Beoplay EX bych zařadil do vyšší střední třídy. Nejedná se o levný kousek. Svou cenu si ale dokáže obhájit. Především se mohou chlubit propracovaným ekvalizérem, kde vy jste tou osobou, která určuje, jak budou sluchátka znít. Dále si přičtěte povedený design a slušnou výdrž baterie. Beoplay EX jsou rozhodně velmi povedenými sluchátky, které doporučuji každému. Jejich cena je 9990 korun.

Slevový kód

Ačkoli je bežná cena sluchátek 9990 korun, první tři nejrychlejší nakupující po vložení kódu „lsaBO20“ ušetří 2 tisíce korun. Výsledná cena sluchátek tedy bude 7990 korun.

