Poznámky na Apple Watch: 5 aplikací, které vám skvěle poslouží

Apple Watch jsou skvělým a všestranným doplňkem pro všechny nadšené jablíčkáře. Nabízí spoustu skvělých funkcí i aplikací, mají ale jednu drobnou vadu na kráse – zatím na nich stále nejsou k dispozici nativní Poznámky. Pokud vám také na vašich Apple Watch chybí výkonná a spolehlivá aplikace pro pořizování poznámek, můžete se nechat inspirovat naším dnešním výběrem.

OneNote

OneNote je povedená multiplatformní poznámková aplikace od Microsoftu, kterou můžete využívat na všech vašich jablečných zařízeních včetně Apple Watch. OneNote ve verzi pro Apple Watch nabízí možnost prohlížení seznamů i přidávání položek, samozřejmostí je také podpora hlasového zadávání.

Fotogalerie OneNote Apple Watch 0 OneNote Apple Watch 1 OneNote Apple Watch 2 Vstoupit do galerie

Aplikaci MIcrosoft OneNote stáhnete bezplatně zde.

SnipNotes – Notes & Reminders

K zobrazování, správě a vytváření poznámek na displeji vašich Apple Watch můžete využít také aplikaci s názvem SnipNotes – Notes & Reminders. SnipNotes – Notes & Reminders nabízí možnost tvorby poznámek nebo třeba seznamů všeho druhu, možnost prohledávání, čtení a správy přímo v Apple Watch s spoustu dalšího.

Aplikaci SnipNotes – Notes & Reminders stáhnete bezplatně zde.

Notebook – Notes, To-Do, Journal

Aplikace s názvem Notebook – Notes, To-Do, Journal slouží nejen k pořizování poznámek. S její pomocí si můžete vytvářet také seznamy úkolů, nákupní seznamy a další podobný obsah tohoto typu, stejně jako například každodenní zápisky. Aplikaci Notebook – Notes, To-Do, Journal můžete kromě iPhonu nebo třeba iPadu používat také na Apple Watch, kde můžete využít hlasové zadávání i psaní na displeji, stejně jako prohlížení a správu vašich záznamů.

Fotogalerie #3 Notebook Apple Watch 0 Notebook Apple Watch 1 Notebook Apple Watch 2 Notebook Apple Watch 3 +2 fotky Notebook Apple Watch 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Notebook – Notes, To-Do, Journal stáhnete bezplatně zde.

Notes for Apple Watch

Notes for Apple Watch je jednoduchá, ale užitečná aplikace, s jejíž pomocí můžete vytvářet a spravovat poznámky přímo na vašich Apple Watch. Aplikace Notes for Apple Watch nabízí podporu pro psaní tahem na klávesnici a umožňuje také barevné označení jednotlivých poznámek pro lepší rozlišení. Základní verze je zdarma, v rámci prémiové verze (od 109 korun měsíčně) získáte možnost automatické synchronizace napříč všemi vašimi zařízeními.

Fotogalerie #4 Notes for Apple Watch 0 Notes for Apple Watch 1 Notes for Apple Watch 2 Vstoupit do galerie

Aplikaci Notes for Apple Watch stáhnete bezplatně zde.

Google Keep

Google Keep je osvědčená, zcela bezplatná a skvěle fungující poznámková aplikace z dílny společnosti Google. Ve watchOS verzi aplikace Google Keep můžete procházet vaše záznamy, prohlížet je a spravovat. Google Keep pro Apple Watch nabízí také možnost vytváření základních záznamů přímo na displeji vašich chytrých hodinek od Applu.

Fotogalerie #5 Google Keep Apple Watch 0 Google Keep Apple Watch 1 Google Keep Apple Watch 2 Vstoupit do galerie

Aplikaci Google Keep pro Apple Watch stáhnete bezplatně zde.