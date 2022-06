6+ zajímavostí o chytrých telefonech a jejich uživatelích ze světa

Pro nás, jakožto lidi, kteří žijí v moderní Evropě, je vlastnění (chytrého) telefonu prakticky samozřejmostí. Většina z nás si život bez telefonu jednoduše neumí představit – a není se čemu divit. Telefony v dnešní době dokáží výrazně zjednodušit každodenní fungování a už dávno neslouží pouze k volání a posílání SMS zpráv. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 7+ všeobecných zajímavostí o chytrých telefonech a jejich uživatelích, o kterých jste možná nevěděli. Veškeré informace poskytl portál BankMyCell.com.

Počet telefonů na světě

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik je na světě celkově uživatelů (chytrých) telefonů? V roce 2022 vlastní klasický mobilní telefon 7.26 miliardy lidí, zatímco chytrý telefon vlastní 6.64 miliard lidí. Před dvěma lety, tedy v roce 2020, vlastnilo klasický telefon 6.05 miliard lidí a chytrý telefon 6.95 miliard lidí. V roce 2025 by se pak počet uživatelů klasických telefonů měl zvýšit na 7.33 miliard a chytrých telefonů na 7.49 miliard. Díky těmto informacím můžeme určit, že aktuálně vlastní 91.54 % celkové populace klasický mobilní telefon. 83.72 % všech lidí na světě pak vlastní chytrý mobilní telefon. Zajímavé je, že ještě v roce 2016 vlastnila chytrý telefon jen zhruba polovina populace, konkrétně 49.40 %, tedy zhruba 3.668 miliard lidí.

*předpovědi poskytli Ericsson & The Radicati Group

Počet připojení na světě

Další zajímavou informací je počet celkových internetových připojení na světě. Podle asociace GSMA je aktuálně na světě více než 10.57 miliard mobilních připojení, což je více než celkový počet lidí na naší planetě. Konkrétně je tedy na světě o 2.64 miliard miliard více připojení, než je aktuálně lidí. Je ale nutné počítat s tím, že ne každý člověk vlastní mobilní zařízení – to už jsme si řekli výše. Tato data o celkových připojeních tak pochází i od lidí, kteří vlastní více mobilních zařízení a SIM karet.

Růst aktivních uživatelů telefonů

Počet (chytrých) telefonů na světě je jedna věc, druhá věc je pak počet jejich aktivních uživatelů. Již nyní vám mohu prozradit, že celkový počet aktivních uživatelů chytrých telefonů vzrostl mezi roky 2017 a 2022 o 49.89 %. Přesněji pak v roce 2017 bylo na světě 4.435 miliard uživatelů, v roce 2018 počet vzrostl na 5.095 miliard, rok 2019 zaznamenal nárůst na 6.055 miliard, následně v roce 2021 došlo ke zvýšení počtu aktivních uživatelů chytrých telefonů na 6.378 miliard a v současném roce 2022 je jich 6.648 miliard. Co se pak týče budoucnosti, tak do roku 2025 by podle předpokladů mělo 72 % uživatelů využívat k připojení k internetu výhradně chytrý telefon. Aktuálně k prohlížení internetu využívá chytrý telefon 57.14 % uživatel Do roku 2026 se pak předpokládá nárůst aktivních uživatelů chytrých telefonů na 7.516 miliard.

Zdroj: Statista

Podíl a počet uživatelů chytrých telefonů ve státech

To, kolik procent obyvatel v jednotlivých státech využívá chytré telefony, se samozřejmě diametrálně liší. Největší podíl chytrých telefonů je ve Spojených státech amerických – zde využívá chytré telefony 270 milionů lidí, což udává podíl 81.60 % ze všech obyvatel. Naopak nejmenší „promoření“ telefonů je v Pákistánu, a to konkrétně 18.40 % ze všech obyvatel. Chytré telefony zde tedy využívá 40.59 milionů lidí. Co se pak týče největšího počtu uživatelů chytrých telefonů, tak vede Čína s 918.45 miliony, což udává podíl 63.80 % ze všech obyvatel. Naopak nejmenší počet uživatelů chytrých telefonů je v Thajsku, a to konkrétně 37.88 milionů, což je podíl 54.30 % ze všech uživatelů. K těmto informacím můžeme dodat, že 73.47 % lidí v deseti nejrozvinutějších zemích vlastní chytrý telefon. Naopak, 74.61 % lidí z 10 nejméně rozvinutých zemí chytrý telefon nevlastní.

Zdroj: Newzoo

Podíl a počet uživatelů chytrých telefonů v regionech

Výše jsme se podívali na podíl a počet uživatelů chytrých telefonů ve státech, nyní se podíváme na to samé v regionech. Tyto informace poskytuje portál Newzoo a nutno zmínit, že pochází z roku 2019. V Severní Americe využívá chytrý telefon 288 milionů lidí, což udává světový podíl 9 %, v Latinské Americe je pak počet uživatelů taktéž 288 milionů, tedy 9 % z celého světa. V Západní Evropě využívá chytrý telefon 313 milionů uživatelů, což udává světový podíl 10 %, ve Východní Evropě je pak počet uživatelů chytrých telefonů 220 milionů, tj. podíl 7 %. Na Blízkém východě a v Africe využívá smartphone 403 milionů lidí, což je 13 % ze světového podílu. V Asii (mimo Indii a Čínu, viz dále) využívá chytrý telefon 472 milionů lidí, tedy 15 % z celého světového podílu. Jen v Indii je pak 346 milionů uživatelů chytrých telefonů, což udává podíl 11 %. Všechny pak válcuje Čína s 851 miliony uživateli, která má světový podíl neskutečných 27 %kt. Jen pro zajímavost, 14.78 % lidí z celého světa, což je zhruba 1.1 miliarda lidí, telefon mít nemůže, a to z důvodu nedostupnosti elektřiny.

Zdroj: Newzoo 2019 Report

Podíl výrobců telefonů na trhu

Na konci tohoto článku se budeme věnovat podílu výrobců telefonů na světovém trhu. O první místo se konkrétně pere Samsung a Apple. Podle posledních dostupných informací z května 2022 tento žebříček vede právě Samsung, a to s podílem 28.25 %. Na druhém místě je Apple, který minimálně zaostává – konkrétně má podíl 27.85 %. Na třetím místě je výrobce Xiaomi s podílem 12.63 %, čtvrté místo pak obsadil Huawei s podílem 6.26 %. Páté místo má v žebříčku společnost Oppo, která má podíl na světovém trhu 5.35 % a šesté místo patří výrobci Vivo s podílem 4.08 %. Co se týče Česka, tak zde má největší podíl Xiaomi, konkrétně 27.08 %, na druhém místě je Samsung se 25.12 %, třetí místo obsadil Apple s 22.09 %, čtvrté místo pak Huawei s 11.53 %, pátou pozici drží Realme s podílem 2.71 % a šesté místo Lenovo s 2.14 %. Podrobné grafy si můžete zobrazit v galerii níže.