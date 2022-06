Apple chystá vlastní webový vyhledávač, představit se má již brzy

Není žádným tajemství, že se Apple velmi rád spoléhá jak z hlediska softwaru, tak i hardwaru na vlastní řešení. O to překvapivější možná pro mnohé jablíčkáře je, že zatímco webový prohlížeč vlastní má, v případě vyhledávače spoléhá na řešení třetí strany v čele s Googlem. To se však podle dobře informovaného zdroje Roberta Scobla relativně brzy změní. Vlastní webový vyhledávač, díky kterému se Apple zbaví závislosti na řešeních třetích stran, totiž prý klepe na dveře.

Scobe opírá své tvrzení částečně o spoustu informací od jeho zdrojů a částečně o své vlastní dedukce a znalost Applu. Co přesně by měl vyhledávač Applu obsahovat sice neuvedl, nechal se však slyšet, že by měl být zaměřen co nejvíce na uživatele a jeho komfort, z čehož by mohlo vyplývat, že jej chce Apple stavět jednak na jednoduchosti a jednak na perfektním zabezpečení proti sledování a tak podobně. K představení vyhledávače by pak mělo dojít do ledna příštího roku, přičemž vyloučit se v žádném případě nedá ani letošní WWDC, které by na to bylo ve výsledku zřejmě nejvhodnější příležitostí pro několik následujících měsíců. Třeba bude tedy právě vlastní webový vyhledávač pomyslným One More Thing.