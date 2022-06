Prodeje Apple Watch globálně rostou, v Evropě však kvůli válce stagnují

Oblíbenost nositelného příslušenství je každým rokem vyšší a vyšší. A rozhodně se není čemu divit, jelikož dokáže výrazně usnadnit každodenní fungování, sledovat aktivitu či zdraví a mnoho dalšího. Společnost Counterpoint, která se zabývá prováděním různých průzkumů, nedávno informovala o tom, že globální trh s chytrými hodinkami v prvním kvartále roku 2022 porostl o celých 13 %. A jak zajisté někteří z vás správně tuší, tak Apple Watch mají na tomto trhu naprostou nadvládu. Prozatím se žádné konkurenční společnosti nepodařilo k podílu Applu na trhu s chytrými hodinkami ani přiblížit.

Na začátku roku 2020 byl každopádně trh s chytrými hodinkami lehce negativně zasažen, a to kvůli pandemii koronaviru. Vloni však došlo k jakémusi oživení a opětovně tak můžeme sledovat růst globálního trhu s chytrými hodinkami. Co se týče Apple Watch, tak ty v roce 2021 představovaly více než třetinu všech chytrých hodinek prodaných na světě. A v prvním kvartále roku 2022 došlo ještě k dalšímu nárůstu podílu na trhu, a to na více než 36 %. Apple tak prozatím prodal zhruba 2.5x více chytrých hodinek než Samsung, kterému patří na tomto zmíněném trhu druhé místo. Zároveň se hodí zmínit, že Apple stále prodal více jablečných hodinek, než jeho šest v pořadí nejbližších rivalů dohromady, což je úctyhodný výsledek.

Zdroj: průzkum společnosti Counterpoint

Společnost Counterpoint, která se o výše zmíněná data podělila, uvedla, že do konce roku 2022 bude podíl Applu na trhu s chytrými hodinkami i nadále růst. Pomoci by mohl především očekávaný kompletní redesign Apple Watch Series 8. Zároveň však za oblíbeností Apple Watch rozhodně stojí také popularita iPhonu, což prostě nelze odepřít. Apple ale podle společnosti Counterpoint nebude jedinou společností, které se na tomto trhu letos bude dařit. Nárůst by měl zaznamenat i Samsung, který je druhý v pořadí. V prvním kvartále 2021 zaznamenal Samsung 7.8% podíl, zatímco Apple 35.9%. Podíl obou dvou těchto společnosti v prvním kvartále 2022 vzrostl na 10.1 %, respektive na 36.1 %. Společnost Counterpoint dále uvedla, že i když globálně v Q1 2022 prodeje chytrých hodinek vzrostly, tak v Evropě spíše stagnovaly, za což mimo jiné může i válka mezi Ruskem a Ukrajinou.

