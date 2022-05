5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch s watchOS 8.6

Před zhruba týdnem Apple vydal aktualizace všech svých operačních systémů – konkrétně jsme se dočkali iOS a iPadOS 15.5, macOS 12.4 Monterey, watchOS 8.6 a tvOS 15.5. Pokud tedy vlastníte podporovaná zařízení a prozatím jste neaktualizovali, tak byste měli rozhodně aktualizace nainstalovat. Špetka uživatelů si však prakticky po každé aktualizaci stěžuje na snížení výdrže nějakého Apple zařízení, popřípadě na zhoršení výkonu. Pokud vám přijde, že vaše Apple Watch po nainstalování watchOS 8.6 nevydrží tolik, co předtím, tak níže najdete 5 tipů, které vám s tímto problémem mohou pomoci.

Aktivujte úsporný režim při cvičení

Apple Watch jsou primárně určené k tomu, abyste je využívali ke sledování cvičení a zdraví. Pravdou ale je, že právě při měření cvičení dochází k nejvyšší spotřebě energie. A není se čemu divit, jelikož jsou v pohotovosti prakticky všechny systémy, senzory, čidla a další součásti hodinek, aby sbíraly co možná největší množství všemožných dat. Dobrou zprávou ale je, že můžete při cvičení využít úsporný režim. Po jeho aktivaci se při chůzi a běhu přestane zaznamenávat srdeční aktivita. Aktivaci provedete tak, že na iPhonu přejdete do aplikace Watch, kde v kategorii Moje hodinky přejděte do Cvičení a aktivujte přepínačem Úsporný režim.

Deaktivace sledování srdeční aktivity

Výše jsme si řekli, jakým způsobem je možné deaktivovat sledování srdeční aktivity při cvičení, tedy při chůzi a běhu. Někteří uživatelé však dost možná nepotřebují vůbec, aby jim Apple Watch srdeční aktivitu měřily – například z toho důvodu, jelikož je využívají čistě jako prodlouženou ruku iPhonu. Dobrou zprávou je, že senzor srdeční aktivity lze na Apple Watch deaktivovat kompletně, takže dojde k výraznému prodloužení výdrže hodinek. Stačí, abyste na iPhonu přešli do aplikace Watch, kde v sekci Moje hodinky rozklikněte kolonku Soukromí. Zde už jen stačí deaktivovat funkci Srdeční tep.

Manuálně snižte jas

Nadměrně ovlivňuje výdrž baterie také displej Apple Watch. Platí, že čím větší je nastavena intenzita jasu, tak tím více displej spotřebovává energie v baterii. Pokud tedy chcete zabránit nadměrné spotřebě energie a prodloužit výdrž, tak je nutné zaručit, aby nebyl nastaven zbytečně vysoký jas Apple Watch. V rámci watchOS každopádně můžete intenzitu displeje manuálně nastavit, potažmo ji snížit. Stačí přejít na Apple Watch do aplikace Nastavení, kde otevřete Zobrazení a jas a manuálně zde jas snižte.

Omezte příchod upozornění

Aby displej začal spotřebovávat energii, tak se samozřejmě musí rozsvítit. Pokud tedy kromě nižší intenzity zajistíte i to, že se displej Apple Watch nebude tak často rozsvěcovat, tak výdrž baterie zase výrazně prodloužíte. Často se displej Apple Watch rozsvěcuje z důvodu příchozích oznámení, takže čím méně oznámení vám bude chodit, tak tím vyšší výdrž bude. Příchod veškerých oznámení lze samozřejmě jednoduše deaktivovat aktivací Soustředění v ovládacím centru, kde stačí klepnout na ikonu měsíce a vybrat si režim, který chcete aktivovat. Popřípadě můžete rovnou v aplikaci Watch přejít do Moje hodinky → Oznámení a oznámení z jednotlivých aplikací zde deaktivovat.

Vypnutí probuzení displeje po zvednutí zápěstí

Pro chtěné rozsvícení displeje Apple Watch můžete využít hned několik způsobů. Buď se displeje můžete dotknout prstem, popřípadě lze přejet prstem po digitální korunce anebo stačí zvednou zápěstí s nasazenými hodinkami směrem nahoru, což Apple Watch rozpoznají a displej zapnou. Nutno ale zmínit, že čas od času dochází ke špatnému výpočtu pohybu a displej Apple Watch se tak rozsvítí nechtěně. Za tímto rozsvěcováním stojí funkce Probudit zvednutím zápěstí, kterou pro zajištění větší výdrže baterie můžete deaktivovat. Stačí na iPhonu přejít do aplikace Watch, kde v sekci Moje hodinky rozklikněte Zobrazení a jas. Zde už jen stačí deaktivovat Probudit zvednutím zápěstí.