macOS 13: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již příští pondělí představí Apple na úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC nové generace svých operačních systémů v čele s macOS 13. A právě na „třináctkový“ macOS se zaměříme v následujících řádcích v souhrnu spekulací a očekávání, která vychází z informací z posledních týdnů.

Obecně se dá říci, že zatímco o iOS, iPadOS či watchOS toho každoročně víme díky únikům informací relativně dost, novinky pro macOS zvládá Apple držet zpravidla velmi dobře v tajnosti a ani letošek není v tomto směru výjimkou. Nedá se sice říci, že bychom o něm nevěděli absolutně nic, ale je pravda, že to, co uniklo, se z hlediska věrohodnosti nedá v žádném případě srovnávat s úniky informací okolo iOS 16 a tak podobně.

O chystaném macOS 13 víme v první řadě to, že se u něj Apple chystá převzít některé designové prvky z mobilních systémů a tím se tak počítačový systém pokusí zjednodušit. Řeč je konkrétně například o přijetí designu aplikace Nastavení z iOS, který by se měl promítnout do Předvoleb systému a ty by tak ve výsledku neměly již vypadat typově jako launchpad, ale jako systém tvořený celou řadou sekcí a podsekcí, ve kterém se dá poměrně jednoduše orientovat. Stejným směrem se pak má Apple vydat i u dalších nativních aplikací, které se v současnosti od těch mobilních liší, byť není jasné, o jaké všechny se půjde.

Dalším upgradem, o kterém se v kuloárech šušká, je přijetí widgetů, respektive jejich hlubší integrace do macOS. V současnosti si je totiž zle připnout jen do widgetového centra, kvůli čemuž jsou však ve výsledku poměrně dost skryty a tedy pro spoustu účelů nevyužitelné. Některé zdroje proto tvrdí, že je má Apple letos v plánu nasadit přímo na plochu mezi ikony složek a tak podobně, aby byl k widgetům rychlejší přístup a byly tak využitelnější pro celou řadu dalších činností. Podle některých leakerů nezapomněl Apple u chystaného macOS 13 ani na mírné vylepšení správy oken, která by se tak měla dát lépe rozmisťovat a nejrůzněji tvarovat či zalamovat dle vašich preferencí. Díky tomu by tak neměl být problém pracovat ve vícero oknech třeba ani na menším displeji Macu, což v současnosti vyloženě příjemnou záležitostí není.

Jelikož Apple letos dokončí plný přechod na Macy s Appe Silicon, je více než pravděpodobné, že se z jeho strany letos dočkáme v macOS jakési oslavy tohoto kroku přidáním dalších funkcí, které budou právě pro tyto Macy exkluzivní. Je nicméně velkou neznámou, co by to přesně mohlo být, jelikož i předešlé funkce představené exkluzivně pro Macy s čipy M1. Nicméně vzhledem k tomu, jak “velkolepé” předešlé exkluzivní funkce byly, jsou očekávání těch chystaných na letošek více než velké.