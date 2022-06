iPadOS 16: Vše, co o něm víme a co od něj očekáváme

Již příští pondělí představí Apple na úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC nové generace svých operačních systémů v čele s iPadOS 16. A právě na „šestnáctkový“ iPadOS 16 se zaměříme v následujících řádcích v souhrnu spekulací a očekávání, která vychází z informací z posledních týdnů.

Jelikož bude iPadOS 16 jako již tradičně „jen“ pro iPady upraveným operačním systémem iOS, bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že veškeré novinky, které právě iOS 16 přinese, se promítnou i zde. Nemá proto smysl se v následujících řádcích – vše důležité si lze přečíst v tomto starším článku. Níže se proto budeme věnovat „jen“ novinkám, které podle dostupných informací čekají iPady jako takové díky iPadOS. A že je o co stát.

Hlavní novinkou letošního iPadOS má být výrazně vylepšený multitasking, který má iPady podle dostupných informací opět o něco přiblížit Macům. Dočkat se totiž mají konkrétně možnosti ruční úpravy velikosti oken v kombinaci s plovoucími okny na ploše, které by mělo být možné umisťovat dle vašich potřeb. Jinými slovy, dorazit by měl režim, který má fungovat stejně jako destopová práce s okny. Je tu však jeden podstatný háček. Naprostá většina zdrojů se totiž shoduje na tom, že bude tento režim k dispozici zřejmě jen na iPadech s čipy M1 a to navíc jen po připojení externí klávesnice a myši či trackpadu.

Mezi další spekulovaná vylepšení chystaného iPadOS 16 patří již roky spekulovaná podpora vícero uživatelských učtů, díky které by bylo možné využívat iPady naplno například v rodinách, školách či firmách, jelikož by si „pamatovaly“ několik uživatelských nastavení po přihlášení se do určitého profilu. Spousta spekulací se točí rovněž kolem přidání nových nativních aplikací, jelikož v minulých týdnech unikly například screenshoty aplikací Terminál či Final Cut, které jsou v současnosti jen doménou Maců. Apple to tedy možná skutečně myslí s přiblížením iPadů Macům vážně, což je jedině pozitivní. Bohužel, nic dalšího vyloženě „iPadovského“ už v předešlých týdnech neuniklo, takže si zřejmě budeme muset vystačit jen s tímto minimem iPad-only upgradů.