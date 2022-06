Elektromobily Tesla začnou podporovat AirPlay

Zatímco za kvalitu zpracování jsou elektromobily Tesla řadu let tvrdě kritizovány, za jejich audiosystém jsou naopak vynášeny do nebes. To proto, že za velmi nízkou cenu nabízí skutečně prémiový zážitek srovnatelný s drahými audiosystémy typu Bang & Olufsen. A jak se nyní zdá, v dohledné době by se mohlo stát audio v Teslách ještě lepší.

Šéf a zároveň největší akcionář Tesly Elon Musk se jak jinak než na svém Twitteru nechal nedávno slyšet, že si jeho automobilka na perfektním audiosystému zakládá a díky jeho skvělé programovatelnosti jej lze neustále právě softwarovými aktualizacemi vylepšovat. Nyní je například ve vzduchu integrace AirPlay, tedy proprietálního bezdrátového komunikačního protokolu vyvinutého Applem pro streamování mezi zařízeními, který zajišťuje vyšší kvalitu přenosu než klasický Bluetooth. To proto, že pro své fungování využívá jak Bluetooth, tak WiFi, přičemž obě tyto technologie Tesly samozřejmě mají a proto nyní automobilka přemýšlí, zda je nevytěžit kvůli hudbě ještě víc.

Pokud se Tesla pro zavedení AirPlay rozhodne, bude se jednat jednak o obrovský krok vpřed z hlediska kvality audia, ale taktéž svým způsobem o ústupek ze strany Elona Muska, který v poslední době na Applu nenechává nit suchou. Ostatně, i kvůli tomu nemají Tesly CarPlay, který je přitom v dnešní moderní době v moderních vozech standardem. Přijetí AirPlay je nicméně stále dle všeho hudbou budoucnosti a tak nezbývá než čekat a doufat, že se pro toto řešení Tesla nakonec rozhodne.