V červnu Apple Arcade přidá žabího Indiana Jonese a japonsky šílenou střílečku

V červnu zamíří do služby herního předplatného Apple Arcade čtyři nové tituly. Nabídka novinek je přitom hodně pestrá. Na své si přijdou milovníci jednoduchých logických her, virtuální kuchtíci, ale i příznivci typicky japonsky zvláštních projektů. První z her se ovšem vymyká všem nastíněným kategoriím. Frogger and the Rumbling Ruins totiž pokračuje v tradici svého předchůdce Frogger in Toy Town. Legendární herní značka se už ve svém minulém představení oprostila od jednoduchého přeskakování cest a nabídla příběhový zážitek plný komplexních logických hádanek. Druhý díl nově rozjeté série dorazí do Apple Arcade už 3. června.

10. června se můžete těšit na jednoduché virtuální puzzle Jigsaw Puzzle by Mobilityware, které se v předplatném, jak už můžete být zvyklí, ukáže ve své pluskové verzi bez reklam a nákupů v aplikaci. Skládat v ní můžete i obrázky od značek jako je Disney nebo Hasbro. O týden později, 17. června bude logickou hru následovat Cooking Mama: Cuisine! Další pokračování v úspěšné sérii vám opět přichystá spoustu prostoru k virtuálnímu vaření.

Červen na Apple Arcade zakončí střílečka Air Twister. Za tou stojí studio Ys-net, které vede japonský vývojář Ju Suzuki, tvůrce kultovní série Shenmue. Oproti ní však Suzuki v novince dává hlavní roli zběsilé akci. Na zádech přerostlých labutí se budete prodírat skrz dvanáct rozdílných úrovní a deset mocných bossů. Sami se podívejte v ukázce nad tímto odstavcem, že Air Twitser svůj asijský původ nezapře. Hra dorazí do Arcade 24. června.