Předplatná jsou v dnešní době čím dál tím rozšířenější, a to nejen ve světě aplikací, ale také prakticky kdekoliv jinde, a to ve velmi podobných formách. Uživatelé samozřejmě často s předplatnými tak úplně nesouhlasí, jelikož se jedná o opakované platby, které odchází až do vypnutí, namísto jednorázového poplatku. Nejvíce samozřejmě z předplatných těží samotní vývojáři, kteří pravidelně získávají potřebné finance ze svých aplikací či služeb, které poskytují, takže je mohou stále vylepšovat. A když se nad tím zamyslíte, tak to rozhodně dává smysl – výplatu také dostáváme měsíčně za práci, kterou odvádíme každý den. Nikdy nedostaneme určitou částku při nástupu a následně už nám nikdo neplatí.

Jak na iPhone v App Store zrušit předplatné

V případě, že předplatná na vašem iPhonu využíváte, tak čas od času můžete dojít do bodu, kdy si řeknete, že za ně měsíčně utrácíte mnoho peněz, popřípadě samozřejmě můžete nějakou aplikaci přestat používat, tak předplatné chcete zrušit. Pokud byste chtěli zjistit, jak můžete na vašem jablečném telefonu jednoduše v rámci App Store zrušit předplatné, tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace App Store.

Jakmile tak učiníte, tak v pravém horním rohu klepněte na ikonu vašeho profilu.

Následně na další obrazovce lokalizujte a otevřete kolonku Předplatná.

Zde se v kategorii Aktivní nachází veškerá předplatná, která máte aktivní.

nachází veškerá předplatná, která máte aktivní. Následně tedy prstem rozklikněte předplatné, které chcete zrušit.

Jakmile tak učiníte, tak ve spodní části obrazovky klepněte na Zrušit předplatné.

Nakonec už jen stačí, abyste klepnutím na Potvrdit předplatné zrušili.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu jednoduše zrušit předplatné aplikace, která pochází z App Store. Nutno zmínit, že u většiny aplikací vám po zrušení předplatné tzv. „doběhne“, tedy že dojde do konce zúčtovacího období, ale poté už se jednoduše neprodlouží – k okamžitému zrušení a vrácení peněz tedy nedojde. Avšak u některých předplatných, především od Applu, však při zrušení dojde k okamžité deaktivaci. Je tedy nutné sledovat poznámku u každého zrušení, ve které se dozvíte, zdali předplatné doběhne, anebo nikoliv.