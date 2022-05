Přátelé, ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme si pro vás připravili skvělou soutěž o sluchátka Beoplay EQ od Bang & Olufsen. Soutěž bude probíhat do pátku 10. června do 12:00 s tím, že poté vylosujeme jednoho šťastlivce, který sluchátka získá. Jak se do soutěže zapojit? To vše se dozvíte níže v „prokliku“ na Instagram, kde soutěž probíhá.

