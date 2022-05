Zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (23. 5. 2022 – 29. 5. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Merge Shell je odpočinková hra, u které se zabavíte a zrelaxujete zároveň. Vaším úkolem zde bude kombinovat jednotlivé mušle tak, abyste vždy získali nový, zajímavý typ. Hra do jisté míry připomíná tituly typu Candy Crush, nese ale plážový motiv a naladí vás na blížící se prázdniny.

Osvědčený a oblíbený typ hraní přináší také druhý titul z našeho dnešního výběru. Již samotný název této hry jasně napovídá, o co v ní půjde. Čeká vás nekonečné a zábavné sestřelování kuliček stejné barvy tak, abyste ve hře dosáhli co možná nejvyššího počtu bodů. Tvary, do kterých jsou kuličky uspořádány, se v průběhu hry mění, a obtížnost stoupá.

Pokud milujete kočičky a vesmír, určitě byste si měli přinejmenším vyzkoušet hru Sailor Cats 2: Space Odyssey. Vaše kartonová raketa vybuchla krátce poté, co se dostala do vesmíru, a ten je teď zaplaven spoustou ztracených koťátek. Vaším úkolem bude všechna tato rozkošná stvoření postupně najít, pochytat a vrátit zpět do bezpečí.

Vaše základna se ocitla pod zákeřným útokem, a vy se nyní musíte začít účinně bránit záplavě zlomyslných bossů i maličkatých útočníků. Při svém souboji s nepřáteli si můžete pomáhat nejrůznějšími typy sofistikovaných útoků. Dokážete ubránit základnu a získat ji zpět v desítkách zajímavých úrovní s retro grafikou?

Vaší pozornosti doporučujeme tento týden také hru s názvem King’s Path Solitaire. V sympatickém retro designu vás zde čekají hodiny a hodiny poutavé karetní zábavy, při které také náležitě potrápíte a otestujete své mozkové závity. Hra nabízí několik režimů a téměř dvě stovky originálních hlavolamů.