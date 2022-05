Recenze Moncler Pour Homme: První parfém na světě, který můžete připojit k iPhone

Na světě existují věci, u kterých prostě nemůžete přemýšlet rozumem a buď se vám líbí a zdají cool a nebo o ně ani pohledem nezavadíte. V podstatě právě na tom je založen celý módní svět, který se v posledních letech přesunuje čím dál tím víc do světa doplňků, gadgetů a různých vychytávek. Když před lety uvedla společnost Moncler na trh svůj cestovní kufr s displejem, vzbudila v módním světě obrovský poprask a z tohoto kufru se stal doslova a do písmene kult. Kufr vytvořený ve spolupráci se společnosti Rimova a cenovkou 80 tisíc korun však není pro každého a tak se Moncler rozhodl, že vytvoří něco, co si může dovolit větší množství lidí. Na trh tak přichází první parfém na světě, který je kompatibilní s vašim iPhonem! Moncler Pour Homme for men a Moncler Pour Femme for women totiž nabízí lahvičku s LED páskem, na který můžete nahrát vlastní text a nechat jej na něm promítat.

Pokud zatoužíte po parfému s LED páskem, pak si dejte dobrý pozor na to, že onen pásek a připojení s iPhonem nabízí pouze největší varianta parfému, tedy ta, jenž má 150 ml, varianty se 100 a 60 ml totiž obdržíte v obyčejném flakónu bez LED pásku. Cena verze s LED páskem a 150 ml parfému je 180€, tedy zhruba 4500Kč. Samotný obsah, tak jak bývá u dražších parfémů zvykem, je plnitelný a flakon s LED páskem tak můžete používat navždy a jen si dokupovat náplně. Samozřejmě LED pásek bude fungovati v momentě, kdy parfém spotřebujete s tím, že celou lahvičku je možné buď nabíjet nebo napájet z přiloženého USB kabelu pomocí micro-usb portu.

Flakon se připojuje k iPhone pomocí Bluetooth a k jeho ovládání slouží aplikace Moncler Parfum, kterou si stáhnete v App Store. Zde bych rád podotkl, že zpracování samotné aplikace odpovídá faktu, jaká společnost za ním stojí a vývojáři si dali opravdu záležet na tom, aby vše vypadalo dokonale. Aplikace vám umožňuje připojit se k flakonu a následně do něj nahrát vlastní text, určit rychlost promítání textu nebo nahrávat různé symboly. Máte možnost ovládat více flakonů a přepínat mezi nimi jak je libo. Můžete také měnit strany, ze kterých se text promítá, editovat uložené texty a tak dále. Na to, o jakou blbost se jedná, je až k nevíře, jak moc práce si s ní vývojáři dali. Můžete používat i emoji nebo například logo společnosti Apple.

Hodnotit samotnou vůni na technologickém serveru je asi trošku scestné, ale jen ve zkratce uvedu, že se jedná o příjemnou letní vůni, která je sice svěží, ale zároveň celkem netradiční a do jisté míry i výrazná. Je to taková ta vůně, která vás přenese doprostřed pláže, kde se večer procházíte se ženou poté, co jste si dali doboru večeři a jen posloucháte šplouchání moře. Rozhodně není hutná ani vtíravá, ale dokáže na sebe příjemně upozornit.

Pokud milujete módu a máte rádi různé doplňky, obzvlášť ty, které spojují fashion a technologie, pak je parfém Moncler s LED displejem vychytávkou, kterou byste měli mít doma. Navíc cena za samotný flakon není nijak přemrštěná, když jej porovnáme s tím, za kolik se prodávají ostatní parfémy ve velikosti 150 ml. Záleží jen na vás, ale mít parfém, který promítá vaše jmené nebo název vaší firmy, je prostě cool a zároveň i pěkná blbost. Záleží jen na vás, zda máte rádi fashion a podobné blbosti nebo je to pro vás jen předražený LED pásek v pěkném balení.