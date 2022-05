iPhone můžete využít k chatování, hraní her, brouzdání po internetu a k mnoha dalším činnostem. Pravdou ale je, že se stále jedná o telefon, u kterého je hlavní především volání. Když vám někdo na jablečný telefon zavolá a vy zrovna nemáte čas či možnost hovor vzít, tak jej můžete klasicky odmítnout, a to buď klepnutím na červené tlačítko, popřípadě dvojitým stisknutím bočního tlačítka. Jestliže ale nemůžete vzít hovor od někoho, na kom vám vyloženě záleží, tak se hodí dotyčnému alespoň napsat důvod, popřípadě info o tom, že se ozvete za pár minut, aby byl v obraze.

Jak na iPhone změnit rychlé odpovědi při odmítnutí hovoru

Hovor tedy v tomto případě můžete klasicky odmítnout a následně zprávu odeslat v nativní aplikaci Zprávy. Nutno ale zmínit, že existuje o mnoho jednodušší postup, jak někomu s odmítnutím odeslat zprávu. Jednoduše totiž stačí, abyste na obrazovce příchozího hovoru klepnuli ve spodní části obrazovky na tlačítko Zpráva, odkud si můžete vybrat předpřipravenou (či vlastní) zprávu a rovnou ji nechat odeslat, bez nutnosti cokoliv psát. Některým uživatelům však nemusí výchozí předpřipravené zprávy vyhovovat. V takovém případě je stačí změnit, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde rozklikněte sekci s názvem Telefon.

Zde se pak opět přesuňte směrem dolů, a to až ke kategorii Hovory.

V rámci této kategorie následně lokalizujte a otevřete kolonku Odpovědět zprávou.

Tady už se nachází tři předpřipravené zprávy, které můžete smazat a vepsat si zde vlastní.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu změnit znění rychlých zpráv, které lze odeslat s odmítnutím hovoru. V případě, že byste chtěli zprávy navrátit do původního znění, tak je stačí pouze vymazat. V případě, že vám zrovna k odmítnutí nevyhovuje ani jedna rychlá zpráva, tak nezapomeňte na to, že můžete klepnout na možnost Vlastní a ihned napsat libovolnou zprávu, bez nutnosti přecházení do aplikace Zprávy. Samotnou rychlou zprávu pak můžete odeslat klepnutím na tlačítko Zpráva u příchozího hovoru.