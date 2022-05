Jeden z nejpřesnějších leakerů ukázal, jak přesně bude vypadat iPhone 14 Pro

Oficiální představení iPhonů 14 Pro a Pro Max je sice stále relativně daleko, s trochou nadsázky by se však skoro až chtělo říci, že je již vlastně zbytečné. Ani letos se totiž Applu nepodařil vývoj novinek udržet až do konce pod pokličkou, díky čemuž tak o nich již nyní víme skutečně spoustu informací včetně designu. Ten nyní na krásných renderech ukázal i jeden z nejpřesnějších leakerů posledních let Jon Prosser. Prohlédnout si je můžete v galerii níže.

Rendery ve své podstatě neodhalují nic, co bychom nečekali. Designově budou iPhony 14 Pro (Max) zezadu a zboku stejné jako iPhony 12 Pro a 13 Pro s tím rozdílem, že se opět mírně zvětší jejich fotomodul. Co se pak týče přední strany, na té má Apple v plánu zmenšit mírně rámečky kolem displeje a hlavně přeměnit nynější výřez na dvojici průstřelů, kdy jeden bude skrývat systém pro Face ID, druhý pak přední fotoaparát. Díky tomu tak budou novinky vypadat jednak moderněji a jednak nabídnou větší plochu displeje, kterou bude moci Apple využít například pro upgrade stavového řádku. V úvahu připadá například vymodlený návrat procentuálního ukazatele stavu baterie, který ze stavového řádku zmizel s příchodem iPhonů s výřezy.