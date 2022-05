iPhony 14 Pro se možná konečně dočkají jedné z nejvymodlenějších vychytávek posledních let

Když Apple u loni představených iPhonů 13 Pro nasadil místo klasického displeje LTPO panel, nejednoho jablíčkáře tím extrémně potěšil. Nový typ panelu totiž iPhonům zajistil navýšení maximální obnovovací frekvence z 60 na 120Hz. Určitou kaňkou na kráse jinak skvělé vychytávky je nicméně fakt, že narozdíl například od Apple Watch není minimální obnovovací frekvence LTPO panelů u iPhonů jen 1Hz, ale rovných 10Hz, kvůli čemuž není možné na iPhonech používat Always-on – tedy funkci neustále zobrazující určité informace na zhasnutém displeji. Právě to by se však mohlo s trochou štěstí letos změnit.

Velmi dobře informovaný analytik a zároveň displejový expert v jedné osobě Ross Young se nechal před pár hodinami slyšet, že má Apple pro letošní iPhony 14 Pro v plánu využití ještě lepšího LTPO panelu, který snížení minimální obnovovací frekvence na 1 Hz umožní. Díky tomu by se tak mohly letošní iPhony konečně Always-on dočkat, což by ve výsledku velmi slušně změnilo jejich styl používání. Zatímco v současnosti je totiž nutné pro každou kontrolu čehokoliv telefon odemknout, s Always-on by se stačilo podívat na jeho zhasnutý displej, jelikož by na něm byly minimálně elementární informace vidět. To vše přitom při zachování stejné, či dokonce lepší výdrž baterie. Nízká obnovovací frekvence totiž energeticky telefon při zobrazování obsahu vytěžuje jen naprosto minimálně.

V souvislosti s nasazením Always-on na iPhony se hovořilo v předešlých letech již několikrát, přičemž naposledy to bylo v souvislosti s iPhony 13 Pro. Přesně kvůli tomu je proto třeba brát tyto informace s velkou rezervou, byť je pravdou, že měl Apple v minulosti Always-on prototypy testovat. Vše nicméně ukáže až čas, respektive oficiální představení novinek, které je plánováno na podzim. Snad tedy budou stát novinky skutečně za to a to nejen díky Always-on displeji.