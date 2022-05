iPhony 14 se dočkají ultradrahého předního foťáku, bude však stát za to

iPhony 14 a 14 Pro se pozvolna blíží, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – úniků informací, které je s předstihem poodhalují, strmě přibývá. O jeden další skutečně zajímavý se nyní postaral korejský portál ET News, kterému se podařily zjistit zajímavé informace konkrétně o předním fotoaparátu novinek.

Obecně se dá říci, že v předešlých letech Apple na fotoaparátech iPhonů z hlediska inovací rozhodně nešetřil a ani letošek nebude v tomto směru jiný. Skvělou zprávu je pak to, že se nezaměří jen na zadní fotomodul, ale výrazně vylepší i fotoaparát na přední straně a to i přesto, že byl větší upgrade v plánu až na příští rok. Apple však své plány nakonec přehodnotil a do iPhonů 14 (Pro) hodlá nasadit špičkový přední fotoaparát s automatickým ostřením a světelností f/1,9, který by měl nynější verzi v iPhonech 13 (Pro) se světelností f/2,2 hravě překonat.

Nový přední fotoaparát měl být podle dostupných informací původně vyvíjen pro iPhony 15 (Pro) jihokorejskou společností LG spolu se Sharpem, ale Apple se zřejmě i pod tíhou konkurence rozhodl svůj záměr přehodnotit a nasadit jej raději již nyní. Lepší fotoaparát se nicméně výrazně podepíše na výrobní ceně zařízení, jelikož má oproti předešlým verzím stát trojnásobně víc, což je s ohledem na ceny komponentů u iPhonů a jejich velmi pomalé tempo růstu naprosto extrémní skok. Upřímně řečeno, skok je až tak velký, že z něj nelze chápat prakticky nic jiného než to, že se lepším fotoaparátem Apple rozhodl bojovat právě proti konkurenci či obecně s ním má nějaký větší záměr, než jen že by se jednalo o další upgrade z mnoha drobných, které iPhony přinesou. O to zajímavější bude výsledek.