Apple chystá kompletně vodotěsný iPhone

Apple si během každého roku zaregistruje stovky různých patentů, většina z nich je ale spíše nezajímavých a ani nemá cenu se o nich nějak zmiňovat. Čas od času se ale naopak objeví nějaký zajímavý patent, který hovoří o určité funkci, technologii či změně, která by se bez problémů mohla objevit v některém z budoucích produktů od Applu. Jeden takový patent se objevil nedávno a konkrétně v něm kalifornský gigant hovoří o zvýšení voděodolnosti jablečných telefonů a s tím spojenými problémy s tlakem.

Ve zmíněném patentu Apple uvádí, že výrobci chytrých telefonů postupně přichází s robustnějšími zařízeními, které mají za úkol jediné – bez problémů vydržet každodenní život uživatelů. Z toho důvodu se u iPhonů například začala využívat temperovaná skla a namísto plastových součástek jsou využívány kovové. Mezi jednu z posledních inovací patří odolnost proti vodě, která je taktéž klíčová a každým rokem se lepší. Aby mohl Apple u jeho telefonů přijít s dobrou odolností proti vodě, tak musel v roce 2016 odstranit sluchátkový konektor, čímž docílil toho, čeho potřeboval. Jenže každá akce způsobuje reakci a Apple v patentu dále uvádí, že odstraněním konektorů sice získají uživatelé lepší voděodolnost, na druhou stranu ale může přijít problém s tlakem.

Do budoucna se tak nějak počítá s tím, že dojde ke kompletnímu uzavření a utěsnění iPhonu. Ten tak získá kompletní vodotěsnost, je ale nutné počítat s tím, že v útrobách zařízení tímto začne vznikat rozdílný tlak, který by mohl například negativně ovlivnit různé senzory, popřípadě by mohl způsobovat vytlačování displeje a mnoho dalších problémů – vnitřní tlak by se totiž snažil vyrovnat s vím venkovním. Z toho důvodu je nutné se zamyslet nad tím, jak zajistit, aby bylo v budoucnu možné tlak uvnitř zařízení vyvažovat. I když se to může zdát jako banalita, tak ve skutečnosti se jedná o vážné téma, o kterém je rozhodně nutné přemýšlet s velkým předstihem.

A jak tedy problém s rozdílným tlakem vyřešit? Primárně by se samozřejmě musel do útrob iPhonu nainstalovat tlakoměr, který by získával přesná data. K vyvažování tlaku by pak podle informací v patentu měl Apple vytvořit jakýsi ovládaný otvor v nabíjecím konektoru, který by se při vyšším vnitřním tlaku mohl otevřít, čímž by došlo k vyrovnání. Zároveň by bylo možné tento otvor nejspíše využít také pro chlazení zařízení, jelikož kromě rozdílných tlaků by po utěsnění zajisté vznikaly také vyšší teploty. Když se nad tímto patentem zamyslíte z úplně jiného úhlu, tak z něj lze vyčíst to, že se Apple v budoucnu rozhodně bude snažit právě o zvýšení voděodolnosti jablečných telefonů, popřípadě dost možná o příchodu kompletní vodotěsnosti.