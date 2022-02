Apple jako neinovativní společnost světa? Minimálně dle počtu patentů to tak nevypadá

Apple je dlouhodobě označován za jednu z nejinovativnějších, ne-li nejinovativnější, společnost světa. Při pohledu na jeho počínání v posledních letech jak v oblasti softwaru, tak i hardwaru však o této nálepce leckdo pochybuje a jak se nyní zdá, pochybovat o ní lze i podle množství patentů, které si registruje. Například v USA si jich totiž v loňském roce zaregistroval oproti konkurenci v čele se Samsungem relativně málo.

Jak můžete vidět níže, Applu patří co do počtu zaregistrovaných patentů za loňský rok v USA až sedmá příčka s celkem 2541 patenty. Takový Samsung, který je v tomtéž žebříčku druhý, si jich jen pro zajímavost zaregistroval skoro 3x více, což je skutečně značný rozdíl. Ano, patenty rozhodně neznamenají inovace a značná část z nich nikdy není zrealizována, avšak vypovídají minimálně o chuti jednotlivých společností inovovat a celkově se pouštět do vlastních nových řešení, se kterými dosud ještě nikdo nepřišel – tedy alespoň ve formě, o kterou dané společnosti usilují. Snad tedy není žebříček níže pomyslnou věštbou budoucnosti a Apple se v dohledné době zajímavými věcmi blýskne.