5 novinek, kterých bychom se měli dočkat v iOS 16

Od představení iOS 16, společně s dalšími novými operačními systémy, nás aktuálně dělí již pouze necelé dva týdny. Konkrétně se představení iOS 16 dočkáme na každoroční vývojářské konferenci WWDC, která se letos koná od 6. června. Pro veřejnost pak tento nový operační systém pro jablečné telefony vyjde tradičně ke konci roku. V poslední době se začínají čím dál tím více objevovat různé úniky s novinkami, kterých bychom se v iOS 16 mohli dočkat. Pojďme se tedy společně v tomto článku podívat na 5 z nich.

Nové či přepracované nativní aplikace

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak si jistě pamatujete na článek, ve kterém jsme vás informovali o možném příchodu aplikace Apple Classical. Tato aplikace by měla být určená pro všechny milovníky vážné hudby, která se v klasické aplikaci Hudba vyhledává relativně špatně a nepohodlně. Měla by být součástí předplatného Apple Music, takže nebude stát nic navíc. Kromě této aplikace se dále očekává příchod přepracované aplikace Zdraví, která je aktuálně pro mnoho uživatelů velmi nepřehledná. Dále se mluví o například o přepracování nativní aplikace Soubory či o možném rozdělení některých „větších“ aplikací na menší – podobně jako Apple rozdělil iTunes na Hudbu, TV a Podcasty na Macu.

Interaktivní a InfoShack widgety

S příchodem iOS 14 jsme se dočkali kompletního přepracování domovské stránky. Kromě knihovny aplikací přišel Apple také s kompletně přepracovanými widgety, které jsou modernější a jednoduše lepší. Mnoho uživatelů si však stěžuje na nedostatečnou interaktivitu widgetů, což by se naštěstí mělo změnit již v iOS 16. To znamená, že mnoho akcí budeme schopni vykonávat přímo ve widgetech, a to bez nutnosti přechodu do aplikace. Kromě toho je řeč také o tzv. InfoShack widgetech, tedy velké widgety, v rámci kterých se nachází menší widgety z různých aplikací. I tyto menší widgety by měly být samozřejmě interaktivní.

Detekce dopravní nehody

Apple je jedna z mála technologických společností, které záleží na zdravích svých zákazníků – relativně často vás například informujeme o tom, jak dokázal iPhone či Apple Watch zachránit život člověka. Kalifornský gigant se samozřejmě bude snažit posouvat veškeré zdravotní funkce kupředu i v budoucnu a novinky v tomto odvětví se možná dočkáme již v iOS 16. Již delší dobu se totiž mluví o tom, že by měl být iPhone schopný rozpoznat dopravní nehodu, potažmo náraz, a poté automaticky zavolat na tísňovou linku. Apple údajně tuto funkci testuje již několik let a původně se měla objevit již v iOS 15, nakonec ale došlo k přeložení právě na iOS 16. Podle dostupných informací by detekce dopravní nehody měla fungovat podobně jako detekce pádu na Apple Watch. Již nyní je jasné, že tato funkce zachrání mnoho lidských životů.

Změna v notifikacích

Upozornění, chcete-li notifikace, jsou nedílnou součástí iOS. Neustále se však vedou debaty o tom, zdali jsou notifikace v jablečných telefonech zpracovány ideálně. Někteří uživatelé si je velmi pochvalují, někteří by zase naopak ocenili různé změny. Již nyní víme, že se v iOS 16 můžeme těšit na různé změny v upozorněních a v oznamovacím centru. K jakým konkrétním změnám však dojde prozatím není jisté. Spekuluje se především o různých vylepšeních režimů Soustředění, se kterými přišel Apple vloni a sklidily veliký úspěch, byť by si tedy bezesporu zasloužily určitá vylepšení a rozšíření. Zároveň se hovoří také o změnách v seskupování notifikací a o rychlých akcích.

Zamknutá obrazovka

Co se týče zamknuté obrazovky v iOS, tak na tu se za posledních několik let prakticky vůbec nesáhlo – a přitom je to opravdu velmi důležitá součást každého iPhonu. I nadále tak v horní části vidíme čas a datum a dole můžeme využít rychlý přístup ke svítilně či k aplikaci Fotoaparát. Uživatelé si nikterak na zamknutou obrazovku nestěžují, na druhou stranu ale nejsou ani nadšeni. V iOS 16 bychom se teoreticky měli konečně dočkat nových možností na zamknuté obrazovce – konkrétně bychom si mohli nechat změnit právě zmíněné rychlé akce, společně s dalšími možnostmi. Nutno zmínit, že ve spojení s iPhonem 14 Pro se navíc začíná hovořit o příchodu podpory funkce Always-On, takže je možné, že po představení již v iOS 16 najdeme o této funkci nějaké zmínky.