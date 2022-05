Xiaomi Mi Band 7 oficiálně představen: Větší displej, lepší baterie a staronový design

Xiaomi Mi Band 7 je oficiálně tu a jelikož se bude prakticky 100% jednat stejně jako v případě jeho předešlých generací o velký technologický hit, byla by škoda vás s jeho technickými specifikacemi neseznámit. Jaká tedy novinka je?

Xiaomi Mi Band 7 design

Z hlediska designu výrobce nic převratného nevymýšlel a novince vnukl tentýž kabáte, kterým se pyšní i Mi Band 6 a který je otevřeně řečeno velmi blízký tomu, na který jsme byli zvyklí u Mi Bandu 5 či 4, byť samozřejmě v kombinaci s výrazně menšími displeji. Stejně řešené je pak i napájení, které zajišťují porty na spodku těla. To je pak jako u předešlých generací možné vyjmout z náramku a osadit jej do jiného.

Xiaomi Mi Band 7 specifikace

Čínské Xiaomi potvrdilo úniky z předešlých dní a to prakticky ve všech směrech. Jeho nový Mi Band totiž dostal 1,62” AMOLED displej, což znamení oproti předešlé generaci dle slov Xiaomi nárůst o 25 %, díky čemuž tak bude jeho ovládání výrazně pohodlnější. K dispozici je dále o 44 % větší baterie, která má tedy nově kapacitu 180 mAh. Náramku by měl tento akumulátor stačit na více než 14 dní provozu. Sportovce pak určitě potěší podpora více než 100 sportovních režimů nebo chcete-li možnosti měřit sportovní aktivitu, vylepšené měření okysličení krve s notifikací na pokles kyslíku v krvi pod 90 % nebo třeba voděodolnost do 50 metrů, díky čemuž se tak není třeba strachovat z toho, že byste náramek “odrovnali” sprchováním. Při náročných dlouhotrvajících trénincích pak sportovci určitě ocení novou kalkulačku tréninkového zatížení, která bude z dat nasbíraných za posledních sedm dní dopočítávat, jak moc by si měl uživatel odpočinout, aby se plně zregeneroval. Náramek však půjde ještě dál – pomáhat má totiž díky této vychytávce například i s hubnutím či nabíráním svalové hmoty.

Xiaomi dále nasadilo podporu monitoringu spánku či svou hlasovou asistentku Xiao AI. Stejně jako v případě Xiaomi Mi Band 6 bude Mi Band 7 k dispozici jak ve verzi s NFC, tak i bez něj, přičemž v případě NFC verze lze počítat s podporou Xiaomi Pay, které je dostupné už i v ČR, byť zatím jen u pár bank.

Xiaomi Mi Band 7 kompatibilita

Xiaomi si na omezování funkčnosti jeho hardwaru nikdy nepotrpělo a ani tentokrát se proto nemusí uživatelé obávat, že by náramek zprovoznili jen s vybranými smartphony. Připit jej totiž lze přes doprovodnou aplikaci jak k Androidům a to od verze 6.0, tak iPhonům a to od verze iOS 10.0. Je tedy zcela evidentní, že se výrobce snaží novinkou zaujmout mimo jiné i majitele starších smartphonů, jejichž operační systémy už nejdou aktualizovat na vyšší verzi.

Xiaomi Mi Band 7 cena

V současné chvíli jsou k dispozici jen čínské ceny, kdy za non-NFC verzi zaplatíte v přepočtu kolem 838 Kč bez daně a dalších poplatků a za NFC verzi pak 937 Kč bez daně a dalších poplatků. Jedná se tedy o ceny velmi blízké těm, za které se v Česku prodává Mi Band 6 bez i s NFC a je proto pravděpodobné, že právě za ně bude Xiaomi nový Mi Band 7 prodávat na našem trhu. Pokud se tak stane, počítejte s částkami 1190 Kč, respektive 1290 Kč. I nadále se by se tedy mělo jednat o velmi dostupný chytrý náramek, který se svými funkcemi takřka 100% zařadí mezi nejzajímavější volby na současném trhu.

