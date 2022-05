Na těchto iPhonech přestane zanedlouho fungovat WhatsApp. Není mezi nimi ten váš?

Využíváte-li komunikátor WhatsApp a zároveň jste majiteli starších iPhonů, máme pro vás špatnou zprávu. Meta totiž chystá již relativně brzy ukončit u pár starších modelů podporu, což v jeho podání neznamená nic jiného, než že na nich komunikátor přestane zcela fungovat. Uživatelům tak nezbude nic jiného, než přejít na novější iPhone, potažmo začít využívat jiný komunikátor.

V betách aplikace WhatsApp narazili konkrétně testeři portálu WABetaInfo na informaci upozorňující uživatele na to, že po 24. říjnu přestane na iPhonech s iOS 10 a 11 aplikace fungovat. To jinými slovy znamená, že se s komunikátorem rozloučí iPhony 5 a 5c, které tyto systémy podporují jakožto nejvyšší možné. Co se pak týče iPhonů 5s, 5 a tak podobně, ty se zatím obávat nemusí, jelikož podporují iOS 12 či u novějších modelů aktuálnější.

WhatsApp k ukončování podpory své aplikace na starších zařízeních přistupuje relativně pravidelně a to jednak kvůli snaze zajistit uživatelům co nejvyšší míru bezpečnosti při jejich komunikaci a zároveň maximální komfort z hlediska novinek. Ukončení podpory se navíc dotýká zpravidla jen relativně malého množství uživatelů, takže zaříznutí starších iPhonů žádný velký boom určitě neudělá.