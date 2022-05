Apple chystá nový HomePod, dorazí možná už letos

Příznivci chytrých reproduktorů HomePod budou mít možná již letos další důvod k radosti. Po vydání původního modelu na začátku roku 2018 či HomePodu mini na podzim 2020 má totiž dle analytika Ming-Chi Kua Apple v plánu v dohledné době vydat další verzi.

Bližší technické specifikace bohužel v současnosti nejsou k dispozici, takže je otázkou, zda se bude jednat o novou generaci HomePodu mini, nástupce již ukončené 1. generace velkého HomePodu, či zcela nový model, který by mohl být například nějakým mezistupněm mezi klasickým a mini modelem. Poměrně zajímavé je ale i to, že dle Kua nemusí novinka přinést žádné větší hardwaré ani softwarové inovace a je tedy možné, že by se mohlo jednat vyloženě o model snažící se zaujmout atraktivní cenovkou či alespoň poměrem cena/výkon.

Co se týče termínu představení, přední analytik se nechal slyšet, že nový HomePod je stále ve vývoji a přesný termín proto kalifornský gigant zatím stanovený nemá. Pokud nicméně půjde vše podle plánů, měla by se novinka představit už na konci letošního roku. Pokud se však ve vývoji objeví nějaké potíže, má svět počítat s tím, že se jej dočká “až” na začátku příštího roku – zřejmě tedy v březnu či dubnu, kdy má Apple ve zvyku tradičně představovat své první novinky pro daný rok. Snad tedy bude stát nový HomePod za to.