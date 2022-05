Alza zrychluje AlzaExpres, spotřebiče vám nově namontuje již druhý den od objednání

Alza.cz zrychluje doplňkové služby u doručení objemných spotřebičů. V rámci vlastní dopravy AlzaExpres nabízí nově zákazníkům instalaci bez zbytečného čekání. O montáž se postarají kurýři hned v okamžiku doručení, tedy již druhý den od objednání zboží včetně víkendů.

Doprava objemného zboží prostřednictvím AlzaExpres patří u českých zákazníků k velmi oblíbeným způsobům doručení. Stále více nakupujících navíc ke klasické dopravě poptává také instalační služby, proto se firma rozhodla rozšířit svou flotilu proškolených kurýrů, kteří zvládnou zboží na místě rovnou zapojit a připravit k okamžitému použití.

„Z naší praxe víme, že pokud si zákazník objedná k doručení i montáž, nechce na tuto službu čekat několik dalších dní. Chce mít své spotřebiče nebo televizi plně funkční ideálně ihned. Navýšením kapacity AlzaExpresu chceme přinést tuto službu všem nakupujícím bez rozdílu, a to i v těch nejodlehlejších částech republiky,” říká Tomáš Anděl, strategický provozní ředitel Alza.cz a dodává: „Pomocí vlastní dopravy můžeme také lépe dohlížet na kvalitu i rychlost doručení a s ohledem na rozvozovou oblast plánovat logistiku tak, aby měl zákazník zboží doma co nejrychleji. K tomu využíváme nejen naše velkokapacitní logistická centra, ale i regionální překladiště a sklady na pobočkách. Díky tomu zvládne AlzaExpres doručit a nainstalovat pračky, lednice i další objemné produkty jako velké televize již následující den, a to i o víkendu.”

Stejně tak si mohou zákazníci během nákupu zvolit pro dopravu objednávky i kterýkoliv jiný den dle svých preferencí. Den předem jim potom e-shop potvrdí dvouhodinový slot, kdy zboží plánuje přivézt, aby na kurýra nemuseli čekat celý den.

Standardní služba AlzaExpres zahrnuje výnos spotřebiče až na místo, zapojení a odvoz starého přístroje i obalového materiálu. K tomu si lze navíc přiobjednat už zmíněné montážní služby jako například instalaci vestavných spotřebičů nebo připevnění TV na zeď. V případě zakoupení vestavného spotřebiče a jeho instalace zároveň mohou zákazníci ušetřit díky snížení sazby DPH na spotřebič na 15 %. Alza.cz jako jediný velký e-shop snižuje při splnění zákonných podmínek tuto sazbu automaticky již během objednávání.

Díky kombinaci rychlosti doručení a rychlosti instalace spotřebičů se jedná o unikátní službu, kterou nikdo v České republice nenabízí. Rychlá doprava je však podle Tomáše Anděla jen polovinou nákupního zážitku: „Neméně podstatnou součástí je kvalita doručení, tedy ochotní kurýři a úroveň montáží. To vše má velký vliv na to, jak jsou zákazníci s nákupem ve výsledku spokojeni. Už více než rok proto používáme speciální nástroj pro hodnocení kvality služeb. Bezprostředně po dodání zboží sbíráme od zákazníků zpětnou vazbu, kterou průběžně vyhodnocujeme až na úroveň konkrétních kurýrů a objednané služby.“

Více informací naleznete zde