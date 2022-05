Jak využít Mail na iPhonu na maximum

Spousta uživatelů dává na svých iPhonech před e-mailovými klienty třetích stran přednost nativní aplikaci Mail (Pošta). Pokud se do této skupiny uživatel řadíte také vy, zajisté oceníte naše dnešní tipy a triky, díky kterým budete moci využívat nativní Mail na vašem iPhonu opravdu naplno.

Přidání e-mailových účtů

Pokud s nativním Mailem na iPhonu teprve začínáte, možná si lámete hlavu s tím, jak ke stávajícímu e-mailovému účtu přidat další účty. Na iPhonu spusťte Nastavení a klepněte na Pošta. Zde nakonec už stačí jen klepnout na Účty -> Přidat účet, a postupovat podle pokynů, které se vám budou zobrazovat na displeji.

Fotogalerie Mail iPhone pridat ucet 0 Mail iPhone pridat ucet 1 Mail iPhone pridat ucet 2 Vstoupit do galerie

Přizpůsobení gest

V průběhu používání aplikace Mail na iPhonu jste si jistě stihli všimnout, že za pomoci gest můžete provádět akce, jako je přesun zpráv, jejich mazání nebo třeba archivace. Právě tato gesta si můžete také plně přizpůsobit. Na iPhonu opět spusťte Nastavení -> Pošta, ale tentokrát klepněte na Volby přejetí. Poté klepněte na jednotlivé varianty a přidělte gestům požadovanou akci.

Fotogalerie #2 Mail iPhone gesta 0 Mail iPhone gesta 1 Mail iPhone gesta 2 Mail iPhone gesta 3 Vstoupit do galerie

Kreslení ve zprávách

Vysvětlujete někomu v e-mailové zprávě to, že jste se stali například účastníky dopravní nehody, a potřebovali byste dotyčnému co nejpřesněji popsat danou situaci? V takovém případě se vám jistě bude hodit funkce kreslení v Mailu. Zatímco píšete zprávu, klepněte na liště nad klávesnicí na ikonku tužky zcela vlevo. Zobrazí se vám nástroje pro kreslení a anotaci, a vy se můžete směle pustit do práce.

Fotogalerie #3 Mail iPhone kresba 0 Mail iPhone kresba 1 Mail iPhone kresba 2 Vstoupit do galerie

Nastavení podpisu

Pokud odesíláte e-mailové zprávy prostřednictvím nativního Mailu na iPhonu, je k nim automaticky připojen podpis ve znění „Odesláno z iPhonu“. Tento podpis ale můžete kdykoliv snadno a rychle změnit. Spusťte na vašem iPhonu Nastavení a klepněte na Pošta. Zamiřte zcela dolů, kde klepnete na položku Podpis, a následně přidáte požadovanou podobu vašeho podpisu.

Fotogalerie #4 Mail iOS zmenit podpis 0 Mail iOS zmenit podpis 1 Mail iOS zmenit podpis 2 Mail iOS zmenit podpis 3 Vstoupit do galerie

Změna zobrazení vláken zpráv

V nativní aplikaci Mail na vašem iPhonu můžete také jednoduše změnit způsob zobrazování vláken zpráv tak, aby vám co nejvíce vyhovoval a aby pro vás konverzace byly co možná nejpřehlednější. Spusťte na iPhonu nastavení a klepněte na Pošta. Zamiřte do sekce Vlákna, kde následně stačí jen podle potřeba deaktivovat nebo naopak aktivovat položku Uspořádat do vláken.