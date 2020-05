Nejlepší emailové klienty pro iPhone zdarma

Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. Platí to ale i o aplikacích? V našem novém seriálu navážeme na dřívější sérii o nejlepších bezplatných aplikacích pro iPad. Tentokrát se zaměříme na iPhone a na to nejlepší, co pro něj můžete bezplatně získat. Můžeme vám zaručit, že veškeré zmíněné aplikace lze skutečně pořídit zcela zdarma – je ale možné, že pro získání prémiového obsahu bude zapotřebí případná jednorázová platba v aplikaci nebo aktivace předplatného. V dnešním díle se zaměříme na e-mailové klienty.

Spark

Spark je výborným e-mailovým klientem pro všechny, kteří využívají elektronickou poštu zejména pro pracovní účely. Ocení ho ale samozřejmě i uživatelé, kteří svůj e-mail využívají čistě k osobním účelům. Spark nabízí široké možnosti spolupráce a týmové komunikace v moderním a intuitivním uživatelském rozhraní. Spark nabízí funkci chytrých schránek, podporu tmavého režimu, možnost odložení odeslání zprávy nebo třeba integraci se službami jako Dropbox, Box, iCloud Drive a další. Součástí aplikace je také kalendář, Spark dále nabízí možnost vytváření odkazů na jiné zprávy nebo odhlášení z mailingů jediným klepnutím.

Microsoft Outlook

Outlook od Microsoftu je zkrátka klasika, na kterou řada uživatelů nedá dopustit. Nabízí možnost vytvoření chytrého inboxu, podporu ovládání gesty pro plánování, mazání a archivování zpráv, možnost týmové komunikace a spolupráce a podporu aplikací kancelářského balíčku Office i aplikací jako Facebook, Evernote, Trello a řada dalších. Do zpráv v Outlooku můžete přidávat přílohy z cloudových úložišť bez nutnosti stahovat je do vašeho iPhonu, v aplikaci můžete také otevírat dokumenty aplikací Word, Excel a dalších.

iOS Mail

Nativní Mail od Applu je bezplatnou aplikací, kterou můžete bez problémů využívat na všech vašich Apple zařízeních. Aplikace nabízí možnost integrace všech vašich e-mailových účtů a jejich následné zobrazení v jedné jediné schránce. Aplikace umožňuje blokování uživatelů a jednoduché a rychlé odhlašování mailingů, možnost nastavení VIP kontaktů, pokročilé možnosti přizpůsobení notifikací a bohaté možnosti označování a správy e-mailů. Mail umí skvěle spolupracovat s vašimi Apple zařízeními a umožňuje formátování zpráv nebo třeba funkci anotací.

Edison Mail

Aplikace Edison Mail spoustě uživatelů vyhovuje pro její intuitivní funkce, hladký chod a bezproblémové ovládání. V Edison Mailu můžete jednoduše odhlašovat odběry e-mailových zpráv, blokovat odesílatele, hromadně mazat zprávy a přizpůsobit si notifikace tak, aby vám co nejvíce vyhovovaly. Aplikace nabízí podporu Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Office/ Outlook 365, Exchange, Gmailu a dalších, umožňuje pokročilé zobrazení všech událostí, zpráv a plánů. Edison Mail podporuje tmavý režim, pokročilou správu kontaktů a práci se šablonami.