Nejlepší iOS zkratky týdne: Generátor tapet, úspora baterie a odpočet pro WWDC 2022

Se závěrem týdne vám opět přinášíme přehled dalších užitečných zkratek pro iOS. Než se pustíte do jejich instalace a zkoušení, připomínáme, že je potřeba každou zkratku otevřít v prostředí prohlížeče Safari na iPhonu, do kterého ji budete chtít nainstalovat. Ujistěte se také, že jste v Nastavení -> Zkratky povolili používání nedůvěryhodných zkratek.

Random iPhone Wallpaper

Máte rádi překvapení a zároveň si také s oblibou měníte tapetu na ploše vašeho iPhonu? Pak jistě oceníte zkratku s názvem Random iPhone Wallpaper. Ta vám náhodně dokáže vybrat libovolnou tapetu z platformy Unsplash. Vždy se jedná o vysoce kvalitní tapety přímo pro iPhone.

Zkratku Random iPhone Wallpaper stáhnete zde.

WWDC22 Countdown

Nemůžete se dočkat letošní červnové WWDC? Můžete si do vašeho iPhonu stáhnout velice jednoduchou, ale užitečnou zkratku, která vám bezprostředně po svém spuštění poskytne informaci o tom, kolik dní zbývá do konání každoroční jablečné konference pro vývojáře. Zkratku si můžete v jejím nastavení upravit a využít případně i pro další události.

Zkratku WWDC22 Countdown stáhnete zde.

Battery Saver

Zkratka s názvem Battery Saver nabízí hned několik užitečných možností pro efektivní nabíjení a správu baterie vašeho iPhonu. S pomocí této zkratky můžete například zahájit rychlé nabíjení, ultrarychlé nabíjení, nebo naopak tyto funkce deaktivovat. Zrychlené nabíjení probíhá například spolu se snížením jasu displeje nebo aktivací režimu Letadlo.

Zkratku Battery Saver stáhnete zde.

When to Leave

Zkratka s názvem When to Leave se bude hodit všem, kteří chtějí znát co možná nejpřesnější čas odjezdu z jedné lokace do druhé. Po zadání požadovaného času příjezdu, výchozí i cílové adresy a několika dalších parametrů vám tato zkratka sdělí, kdy je nejlepší čas vydat se na cestu, a umí do výpočtu zahrnout i případné zastávky na benzinových pumpách.

Zkratku When to Leave stáhnete zde.