WhatsApp chystá skvělé vylepšení pro skupinové chaty

Komunikátor WhatsApp se v posledních týdnech a měsících dočkal celé řady vylepšení skupinových chatů a jak se zdá, v tomto trendu hodlají jeho tvůrci pokračovat. Vývojářům z WABetaInfo se totiž podařilo v raných betách WhatsAppu objevit další zajímavou novinku pro skupinové chaty, kterou jeho uživatelé určitě ocení.

Pokud už jste se někdy ve WhatsApp dostali do větší skupiny, určitě jste si všimli relativně otravných zpráv o tom, že nějaký člen danou skupinu opustil. Ty se zobrazují přímo v hlavním vláknu, kvůli čemuž dokáží narušit plynulost konverzace a celkově zapříčinit to, že v ní uživatele ztratí přehled. A právě proti tomu se nyní rozhodl WhatsApp začít bojovat. Testuje totiž novou funkci, která oznámení na odchod uživatelů před ostatními skryje s tím, že viditelná bude tato věc jen adminem skupiny a osobou, která se rozhodla skupinu opustit. Díky tomu už tak nebude hrozit, že by byl chat “rozhozen” přehršelem zpráv o odlivu uživatelů, což je pozitivní.

Kdy přesně WhatsApp novinku nasadí není v tuto chvíli sice jasné, obecně se ale dá říci, že vzhledem k tomu, že je v rané fázi vývoje jí nejde očekávat příliš brzy a to i přesto, že by měla být na vývoj velmi jednoduchá. WhatsApp si totiž rád dává s nasazováním novinek do svého komunikátoru na čas, kvůli čemuž tak na ně mnohdy uživatelé čekají dlouhé měsíce. Snad tomu ale bude v tomto případě jinak, přeci jen se jedná o dosti užitečnou vychytávku.