Netflix představil dětské Mystery Boxy. K čemu jsou?

Jelikož obsahuje streamovací platforma Netflix skutečně nepřeberné množství obsahu, najít v ní zajímavé kousky, které stojí za to vidět může být občas trochu problém. Může se totiž jednat o tituly, které jsou “zapadeny” za tuny dalšího obsahu, kvůli čemuž se tak k nim člověk nedostane, nebo by je zkrátka přehlídl. Právě proti tomu se ale nyní rozhodl Netflix vyrazit do boje, byť zatím jen u dětských profilů. Sluší se nicméně dodat, že u profilů pro dospělé podobná funkce již existuje.

Před pár hodinami oznámil Netflix konkrétně novinku s názvem “Mystery Box”, za kterým se skrývá velmi zjednodušeně řečeno záhadné pole doporučující seriály či filmy vhodné pro děti. Tato novinka má být k dispozici jen na dětských profilech, přičemž svůj výběr by měla generovat na základě preferencí daných dětských diváků. Co se týče její dostupnosti, viditelná bude v sekci oblíbených pořadů, kde se bude jednat o box s otazníkem. Po jeho zvolení proběhne kraťoučká animace, po které bude následovat odhalení vybraného snímku pro vaši ratolest.

Je skvělé vidět, že Netflix myslí i na svou nejmenší cílovou skupinu a přináší jí vylepšení, která by se jí mohla hodit. S trochou nadsázky se však dá říci, že mu nic jiného vlastně ani nezbývá, jelikož při současném trendu ve formě klesajícího počtu předplatitelů se musí začít co nejvíce snažit “na všech frontách”, aby propad zvrátil. V opačném případě by jej totiž mohla klidně čekat ztráta pro nejoblíbenější streamovací službu současnosti.