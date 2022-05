Doprodej skladu a obrovské slevy! iPhone 13 mini 128GB pořídíte již za 13 990 Kč

Komerční sdělení: iPhone 13 mini 128GB nyní pořídíte za bezkonkurenčních 13 990 Kč! Oblíbený obchod Dostupný iPhone totiž přichází s doprodejem skladu, díky čemuž můžete na nákupu tohoto zařízení ušetřit skvělých 4,5 tisíc korun. Ačkoliv tento telefon překvapuje svým kompaktním tělem s 5,4″ Super Retina XDR displejem, tak uvnitř rozhodně nestrádá. Naopak je vybaven nejmodernějšími technologiemi, v čele s nejvýkonnějším mobilním čipem Apple A15 Bionic, duálním fotoaparátem, odolným sklem Ceramic Shield a podporou MagSafe pro bezdrátové nabíjení a přicvaknutí příslušenství.

Aby toho však nebylo málo, tak obchod nově přináší řadu zajímavých nadstandardních služeb. Nyní si totiž u každého prodávaného iPhonu můžete připlatit za baterii se 100% kapacitou, prodloužení záruky nebo za nalepení jednoho ze dvou druhů ochranných skel. Díky tomu vám pak domů dorazí kompletně připravené zařízení, aniž byste s čímkoliv ztráceli čas. Ocenit v tomto ohledu musíme celkovou jednoduchost. Všechny tyto možnosti jsou k dispozici hned na stránce daného produktu a stačí si už jen naklikat to, co se vám hodí nejvíce. Následně pak už můžete dát zboží do košíku.

iPhone 13 mini 128GB pořídíte se slevou zde

Přichází nové rozhraní e-shopu

Pro zpříjemnění nakupování nyní Dostupný iPhone přišel i s povedenou změnou rozhraní e-shopu, které se dočkalo modernizace a celkového zjednodušení. Vše je proto nyní podstatně přehlednější. Hned na úvodní stránce si tak můžete povšimnout momentálně probíhajících akcí, zákaznických recenzí, akčních a populárních nabídek či příslušenství. Zcela zásadní je i nové rozdělení kategorií. Ať už plánujete koupi iPhonu, iPadu, Apple Watch, MacBooku či AirPods, můžete se jednoduše proklikat k danému produktu a rovnou si vybrat z vytříbené nabídky.

Jak už jsme uvedli výše, celý e-shop se především zjednodušil a vsadil na minimalistický design. Zároveň jsou také více viditelné informace, které je dobré před nákupem znát – konkrétně tedy o poštovném, záruce, servisu, reklamaci nebo jednotlivých variantách prodávaných zařízení.

Proč Dostupný iPhone?

Obchod Dostupný iPhone, který stojí za současnou akcí, se v našich končinách zaměřuje na prodej zánovních a použitých iPhonů, které rozděluje hned do tří kategorií. Konkrétně tedy na A+ (stav nového), A (vlásečnicová oděrka) a B+ (nese známky běžného používání). Rozdíly mezi jednotlivými řadami jsou ale čistě kosmetické. Prodejce totiž klade maximální důraz na kvalitu prodávaných iPhonů, kvůli čemuž si každý z nich prochází rozsáhlým testováním pro určení stavu. V prodeji se tak nacházejí pouze 100% funkční telefony. Své o tom ostatně říká i dvouletá záruka dostupná i na použité zboží.

Kvalitu prodejce mohou navíc potvrdit i samotní zákazníci. Na Googlu totiž prodejce obdržel více než 500 zákaznických recenzí, ze kterých se těší ohodnocení v podobě 4,8 hvězdiček z pěti. Lidé si zde nejčastěji pochvalují kvalitu prodávaných iPhonů, rychlost doručení a profesionální přístup.