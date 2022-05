Apple zastavil svůj plán pozvolného návratu svých zaměstnanců do kanceláří

S pandemií koronaviru je to v poslední době jako na houpačce. Zatímco z jedné strany se ozývají informace o tom, jak se ji prakticky podařilo odrazit, tak z druhé strany zase slyšíme, že počet případů nakažení koronavirem opět stoupá. Pro všechny společnosti, včetně Applu, je tak velmi složité určit, jakým způsobem by se zaměstnanci měli z home-office vracet zpět do kanceláří. Zaměstnanci kalifornského giganta konkrétně v současné době musí dvakrát týdně navštívit své pracovní kanceláře s tím, že 23. května se ze dvou dnů měly stát tři. Jenže portál MacRumors informoval o tom, že tohle datum nyní bylo odloženo.

Dalo by se říct, že se Apple svým způsobem snaží o to, aby se pracovníci do svých kanceláří vrátili co nejdříve, a aby si pokud možno na home-office tak úplně nezvykli. Bohužel ale pandemii prostě a jednoduše neporučíte. Aktuálně totiž ve Spojených státech amerických opětovně stoupá počet nakažených koronavirem, což je důvod, kvůli kterému musel Apple povinnost navštívení kanceláře třikrát týdně odložit. To znamená, že zaměstnanci jablečné společnosti budou mít i nadále povinnost navštívit své kanceláře pouze dvakrát týdně – a naprosto stejně tomu bude i v dohledné době.

Pracovníci Applu se ve Spojených státech amerických začali do kanceláří vracet v pondělí, 11. dubna. Od tohoto data Apple požadoval, aby se zaměstnanci ve svých kancelářích zastavili jedenkrát týdně s tím, že od 2. května byla zavedena povinná přítomnost v kancelářích dvakrát v týdnu. Apple sice rozšíření na tři dny v kancelářích odsunul, nutno ale zmínit, že neuvedl nějaký náhradní termín této změny. Jakmile k tomuto ale v následujících týdnech či měsících dojde, tak budou zaměstnanci ve svých kancelářích trávit pondělky, úterky a čtvrtky, ve středy a pátky pak budou muset být neustále k dispozici vzdáleně. Všichni zaměstnanci Applu samozřejmě musí ve vnitřních prostorách sídla i nadále nosit respirátory.