Vše, co jste chtěli vědět o aktualizaci Swift Playgrounds 4.1

Minulý rok Apple vydal velkou aktualizaci své aplikace Swift Playgrounds, a to s pořadovým číslem 4. Pokud o této aplikaci nic moc nevíte, tak pro upřesnění se v ní mohou studenti a začátečničtí programátoři naučit programovat v jablečném jazyku Swift. Aplikace Swift Playgrounds cílí vyloženě na začátečníky a snaží se je naučit programovat zábavnou cestou. Před pár dny vydal Apple pro iPady a Macy aktualizaci Swift Playgrounds 4.1, která přichází několika novinkami.

Hned na začátek je nutné zmínit, že jak verze pro iPad, tak verze pro Mac se dočkala oprav všemožných chyb, zapomenout však ale samozřejmě nemůžeme ani na příchod nových funkcí. Pro iPad je každopádně novinek o něco méně než na Mac. Podle poznámek o aktualizaci lze zmínit příchod obsahu Keep Going With Apps, díky kterému uživatelé budou schopni zjistit více informací o tom, jak se přesouvají data v rámci SwiftUI aplikací. V rámci Animating Shapes pak můžete vytvářet, modifikovat a animovat tvary a v novém Capturing Photos se studenti či začátečničtí vývojáři podívají na to, jakým způsobem lze naprogramovat vlastní fotoaparát.

Pro Mac je tedy novinek k dispozici více. Konkrétně Apple na prvním místě uvádí možnost vytváření aplikací ve SwiftUI, a to přímo na Macu s macOS 12.4 a novějším. Přidány dále byly kompletní návody, které učí základy vytváření aplikací ve SwiftUI. Mezi další novinky patří automatické umísťování aplikací vytvořených ve Swift Playgrounds do složky Aplikace, integrace App Store Connect vám pak umožňuje nahrát vytvořenou aplikaci přímo do App Storu. Při programování se vám dále zobrazují inteligentní návrhy kódu, díky čemuž je celý proces kódování rychlejší a přesnější, v rámci Snippets Library pak najdete stovky ovládacích prvků, symbolů a barev pro SwiftUI. Díky Swift Package pak mohou uživatelé využívat předpřipravené veřejné části kódu pro vylepšení svých aplikací, App Projects pak nabízí jednoduchý přesun projektů do Xcode (a naopak).

Swift Playgrounds stáhnete zde