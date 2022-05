Do Apple Storů se vrací roušky a respirátory

Doba roušek a respirátorů bohužel ještě stále není u konce. V mnoha zemích světa se totiž začíná pandemie koronaviru opět pozvolna rozjíždět, což s sebou přináší staronové restrikce třeba právě ve formě návratu roušek a respirátorů. A ty nyní nechybí ani ve zhruba stovce amerických Apple Storů.

Apple své zaměstnance ve vybraných amerických Apple Storech informoval o tom, že kvůli zhoršující se pandemické situaci v jejich okolí jsou nově opět povinni v zaměstnání nosit roušky a respirátory, aby zamezili potenciální nákaze nemocí COVID-19. Děje se tak jen pár týdnů poté, co Apple povolil v obchodech zaměstnancům roušky odhodit a zhluboka se tak nadechnout čerstvého vzduchu, což mnohé extrémně potěšilo. S ustupující vlnou onemocnění totiž zaměstnanci Apple Storů tlačili na Apple čím dál víc, ať svá opatření co nejdříve odpíská.

Zda se povinnost nosit roušky rozšíří v nadcházejících měsících i do dalších amerických Apple Storů. potažmo za hranice domoviny Applu závisí v současnosti je na pouze na tom, jak se bude vyvíjet pandemie koronaviru. Otázkou zůstává taktéž to, zda bude Apple do roušek “nutit” i nadále jen své zaměstnance, nebo se rozhodne pro to, že budou roušky v jeho obchodech kvůli minimalizaci rizika nosit i zákazníci. Pravdou nicméně je, že už nyní mnozí zákazníci roušky z preventivních důvodů opět využívají.