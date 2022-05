Apple nás čím dál víc utvrzuje v tom, že jsou časté aktualizace OS naprosto zbytečné

Nikdy jsem nepatřil mezi uživatele, které obtěžovala instalace softwarových updatů Applu. V poslední době mi však přijde, že aktualizací, které jsou takříkajíc o ničem poměrně dost přibylo a já se zcela upřímně přestávám divit těm jablíčkářům, kteří právě na jejich frekvenci nadávají. Protože co je moc, to je moc.

Vždy jsem rád, když mi na elektroniku dorazí spolu s aktualizací nová funkce, popřípadě oprava chyby a to jak bezpečnostní, tak i té ovlivňující fungování určitého softwarového prvku. Jasně, instalovat si updaty co pár týdnů může být trochu otrava, ale pro ty “novinky” to člověk tak nějak přežije. V poslední době mi ale přijde, že jsou updaty dost plytké a hlavně že je Apple nezvládá absolutně odpromovat tak, aby si člověk řekl: “jo, tohle fakt dává smysl”. Krásným příkladem jsou aktualizace iOS 15.5, macOS 12.4 a tak podobně ze začátku tohoto týdne. V jejich popiscích se dočtete ve velké míře jen obecné věci, které vás k instalaci tak úplně nenavnadí. Když se později dostaly na světlo světa informace o tom, že kromě nich opravuje iOS 15.5, iPadOS 15.5 a macOS 12.4 extrémní množství nejrůznějších – a to i bezpečnostních – chyb, hned se člověk díval na aktualizace jinak a jejich instalaci bral jako skutečně dobrý nápad. A právě v tom je zakopaný pes – proč je k tomuto impulzu potřeba až kontrola vývojářského portálu Applu a potažmo podpůrných dokumentů? Nebylo by lepší, kdyby Apple “na první dobrou” všem vysvětlil, že instalace má smysl?

Možná ještě větší problém je v případě menších systémů ve formě watchOS či tvOS. Zatímco v případě druhého se totiž jedná pohledově a funkčně již dlouhé roky de facto o totéž, o čemž ostatně svědčí i (ne)představení jeho nové verze na WWDC, které je vždy naprosto odfláknuté, u watchOS se zase v poznámkách aktualizace dočtete takové šílenosti, že se vám do instalace nechce už tuplem. Například v pondělí vyskočily na Apple Watch poznámky informující o tom, že instalací aktualizace se zprovozní zdravotní funkce hodinek v Mexiku. Pro Mexičany je to samozřejmě super zpráva, která je k instalaci přiměje, ale pro zbytek světa je to věc, která je spíš pobaví a přiměje je k odložení updatu na “někdy”, protože je z hlediska poznámek na první pohled zbytečný. A jelikož se o softwaru neobjevily ani žádné informace točící se kolem oprav bezpečnostních chyb, motivace k instalaci je ještě nižší. Přitom opravy bezpečnostních chyb v nedávno vydaném watchOS být klidně mohly – kdo ví.

Budu-li tedy zcela upřímný, přijde mi, že úžasná softwarová podpora Applu, kvůli které si jeho produkty mnozí jablíčkáři kupují stále dokola, začíná v lecčem drhnout a je škoda, že tyto body drhnutí jsou věci, které jsou ze strany Applu lehce řešitelné. Při jeho finančních i personálních možnostech by pro něj totiž určitě nebyl problém přizpůsobovat popisky aktualizací v každé zemi tak, aby dokázaly v tamních jablíčkářích zarezonovat. Při inteligentním odprezentování bychom totiž ve výsledku nemuseli řešit to, že je ten a ten operační systém špatně přijat a tolik a tolika jablíčkářům hrozí problémy kvůli bezpečnostní chybě.