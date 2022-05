5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (18. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Pokud hledáte zajímavou taktickou střílečku, kterou byste si mohli zahrát ve více lidech, můžete sáhnout po Insurgency: Sandstorm, která je dnes v akci. Čeká vás zde především střelba na krátkou vzdálenost s různými moderními zbraněmi, v průběhu hry musíte také plnit nejrůznější úkoly.

Fotogalerie Insurgency Sandstorm 0 Insurgency Sandstorm 1 Insurgency Sandstorm 2 Insurgency Sandstorm 3 Vstoupit do galerie

Původní cena: 29,99 € (14,99 €)