Podívejte se, jak brutálně se bude lišit velikost foťáků iPhonů 14 a 14 Pro

Jestli Apple na něčem v posledních letech viditelně inovoval, pak je to bezesporu zadní fotomodul. Nejen jeho snímací kvalita, ale ve výsledku i design a s ním související velikost se totiž mění rok od roku a ani letošek nebude v tomto směru výjimkou. Tušíte však, jak budou novinky z hlediska velikosti fotomodulů odlišné mezi sebou?

Přesně na tuto otázku se nyní pokouší odpovědět velmi přesný leaker DuanRui, kterému se podařily od jeho zdrojů z prostředí výrobců příslušenství získat fotku chystaných krytů pro všechny letošní iPhony (k vidění na prvním místě v galerii pod tímto odstavcem). Jak na ní lze vidět, fotomoduly iPhonů 14 jsou oproti těm iPhonů 14 Pro výrazně menší a nepůsobí tedy logicky ani tak rušivě. Naopak fotomodul iPhonu 14 Pro už bude ze zad “křičet” poměrně dost, jelikož bude zabírat nejvíce prostoru v poměru k tělu.

Dá se očekávat, že zvětšení fotomodulu zajistí fotoaparátům iPhonů nejen zvýšení rozlišení ze současných 12MPx na 48MPx, ale i celou řadu dalších kladných vlastností v čele s lepší světelností a tak podobně. Co vše do fotomodulů Apple dokáže skrýt nicméně ukáže až čas. Snad tedy bude stát vše za to, jak tomu bylo i v předešlých letech.