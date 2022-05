Externí úložiště v podobě flash disků jsou stále nedílnou součástí mnohých z nás. Zatímco ještě před několika lety jsme byli paf z tzv. „fleshek“ o kapacitě 2 GB, tak aktuálně už bez problémů seženete klidně flash disky s kapacitou 1 TB. V případě, že se po nějakém flash disku delší dobu pokukujete, jelikož již nemáte dostatek místa v úložišti, popřípadě pokud si chcete na nějaké přenosné médium zálohovat vaše data, tak jste tady naprosto správně. Společně se v tomto článku podíváme na 5 typů flash disků, které by neměly chybět žádnému jablíčkáři.

Jednoduchá klasika v podobě USB-A

Hned na začátku se společně podíváme na klasické flash disky, které si můžete pořídit za přijatelnou cenu, a to s konektorem USB-A. Tento konektor využijete, pokud často pracujete se staršími Macy a Windows, popřípadě pokud máte k novějšímu Macu připojený hub s podporou USB-A. V této kategorii mohu doporučit například flash disk Kingston DataTraveler Kyson, který je k dispozici v kapacitách 32 GB, 64 GB, 128 GB a 256 GB. Využít můžete například také ADATA UV150 anebo například klasiku v podobě Kingston DataTraveler 100.

Moderní USB-C

Chcete se už dostat ven ze začarovaného kruhu USB-A příslušenství? Pokud ano, tak se rozhodně jedná o správný krok, každopádně mám pro vás naprosto perfektní zprávu. Většina flash disků s konektorem USB-C má označení „dual“, což znamená, že na jedné straně najdete USB-C, zatímco na druhé USB-A. Ať už se tedy dostanete do jakékoliv situace, nemusíte se ničeho bát. V této kategorii lze rozhodně doporučit spolehlivé flash disk SanDisk. Konkrétně je k dispozici levnější varianta ve formě SanDisk Ultra Dual GO, popřípadě můžete sáhnout po vylepšeném flash disku SanDisk Ultra Dual Drive Luxe. Přímo do peněženky vám pak vleze malinký flash disk Kingston DataTraveler MicroDuo.

To nejlepší, co peníze koupí

Patříte mezi opravdu velmi náročné uživatele a sháníte to nejlepší, co je k dispozici? Potřebujete pořádně rozšířit své interní úložiště Macu či jiného zařízení? Jestliže ano, tak pro vás mám hned několik tipů na flash disky s kapacitou 512 GB a více. V ohledu největších flash disků s kapacitou 1 TB můžeme zmínit Kingston DataTraveler Max s USB-C konektorem, popřípadě již zmíněný SanDisk Ultra Dual Drive Luxe, který kromě USB-C nabízí na druhé straně i USB-A. Podobné flash disky pak nabízí také výrobce Corsair, a to v podobě Corsair Flash Voyager GT. S kapacitou 512 GB pak seženete například z hliníku a kovu zpracovaný flash disk Corsair Flash Survivor Stealth, popřípadě Transcend Speed Drive, který vás překvapí svou přijatelnou cenou.

Pro iPhone

Málo uživatelů ví o tom, že prostřednictvím flash disku můžete jednoduše rozšířit i kapacitu úložiště vašeho iPhonu. Avšak vzhledem k tomu, že jablečné telefony stále využívají Lightning konektor, který je nezvyklý už i ve světě Applu, tak si v této kategorii nemůžete tak úplně vybírat. Mezi nejpopulárnější flash disky pro iPhone se řadí bezesporu SanDisk iXpand Flash Drive Go, popřípadě SanDisk iXpand Flash Drive Luxe. První zmíněný disponuje kromě Lightningu také USB-A konektorem, druhý zmíněný pak zase Lightning a USB-C. Zajímavou volbou je pak bezesporu i Viking USB flash disk 4v1, který nabízí čtyři konektory, a to Lightning, USB-C, Micro USB a USB-A. Využíváte-li všechny tyto konektory, jedná se pro vás o skvělou volbu.

Hardwarové peněženky a trezory

Poslední kategorií v tomto článku jsou hardwarové peněženky, které jsou v dnešní době nedílnou součástí kategorie flash disků. Tyto hardwarové peněženky jsou určené k tomu, aby si na ně uživatele ukládali své kryptoměny, které tak zůstanou v bezpečí. Díky nim má totiž veškeré své kryptoměny v ruce samotný majitel a nemusí se spoléhat na provozovatele softwarových peněženek, u kterých neexistuje 100% jistota bezpečnosti. Mezi nejznámější a nejpoužívanější hardwarovou peněženku patří TREZOR One, což je mimochodem první hardwarová peněženka na světě. Další oblíbenou hardwarovou peněženkou je Ledger Nano S Plus. Zmínit bych pak chtěl ještě speciální YubiKey 5 NFC, prostřednictvím kterého jste schopni zabezpečit e-mail, sítě, kryptoburzu, přístup do počítače a další.

