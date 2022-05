5 typů krytů, které by neměly chybět žádnému majiteli iPhonu

iPhone je zařízení, které si můžete přizpůsobit podle vlastního gusta tak, aby vám co nejvíce vyhovovalo. Při výběru telefonu jako takového si můžete vybrat jeho barvu, kterých je často k dispozici relativně velké množství, tím to ale rozhodně nekončí – ba naopak začíná. Na světě totiž existuje tisíce různých ochranných krytů, které kromě toho, že zařízení chrání, tak jim dodává určitý vzhled a styl. Někteří uživatelé se snaží vzhled svého jablečného telefonu dokonce sladit s tím, co mají na sobě, u jiných uživatelů si pak můžete všimnout toho, že jejich ochranný kryt nějakým způsobem vypovídá o tom, co mají rádi. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 typů krytů, které by neměly chybět žádném majiteli iPhonů.

Super-odolné

I přesto, že se Apple neustále snaží pracovat na všeobecné odolnosti iPhonů, tak lze říct, že se pořád jedná o křehký kus elektroniky. Obyčejné kryty dokáží iPhone ochránit před většinou nárazů a pádů, pokud se však často ocitáte v extrémních situacích, tak je nutné sáhnout i po extrémních super-odolných krytech. Existuje hned několik super-odolných outdoorových krytů, které můžete pořídit. Zmínit můžeme například Spigen Rugged Armor, který je velmi rozšířený. Všeobecně se odolnými kryty na iPhone chlubí značka UAG, která nabízí například kryty se zesílenými rohy, v kovovém či kevlarovém provedení apod.

Průhledné

Líbí se vám iPhone tak, jak jej Apple vyrobil, ale máte strach z toho, že by se vám jej mohlo podařit poškodit? Pokud spadáte mezi tento typ uživatelů, tak jsou přesně pro vás určeny průhledné ochranné kryty, které vyrábí mnoho výrobců. Navíc k tomu, takové průhledné kryty jsou často velmi levné. Nutno zmínit, že je nutné vybírat kvalitní průhledné kryty, jelikož se často stává, že po nějaké chvíli zežloutnou. Mezi ideální volbu patří například průhledné kryty FIXED, nutno však zmínit, že vlastní průhledné kryty má i Alza pod značkou AlzaGuard Crystal Clear, které vychází opravdu levně a jsou kvalitní. Pokud byste chtěli odolnější průhledný kryt, můžete sáhnout po AlzaGuard Shockproff nebo Spigen Ultra Hybrid.

MagSafe

U iPhonů 12 a novějších jsou v zadní straně zabudované magnety, díky kterým můžete využívat různé příslušenství. Apple tuto technologii pojmenoval MagSafe, a pokud chcete magnetické příslušenství využívat i s nasazeným obalem na vašem iPhonu, tak je nutné funkčnost MagSafe „prodloužit“ magnetickým krytem. Své vlastní MagSafe kryty prodává samotný Apple, je ale nutné počítat s vyšší částkou. Kromě nich je k dispozici také o dost levnější kryt AlzaGuard Magnetic, popřípadě FIXED MagPure a MagFlow či Epico Hero. Zajímavé jsou pak ale také kryty MagStick od Swisstenu, které dokáží zčásti funkcionalitu technologie MagSafe přidat i starším zařízením.

Poměr cena – výkon

Někteří uživatelé berou jablečný telefon pouze jako nástroj, který slouží jim, a nikoliv naopak. S tím se pak pojí také výběr ochranného krytu – aby vám zařízení dlouho sloužilo, je nutné jej ochránit. Takoví jedinci často vyhledávají co možná nejlevnější kryty za pár desítek korun. Nejedná se však o úplně ideální řešení, jelikož podobné kryty často ztrácí své vlastnosti. Proto je lepší nějakou tu korunu přidat a koupit kryt s dobrým poměrem cena – výkon, který vás nezruinuje, ale zároveň vydrží. Perfektní volbou jsou v tomto ohledu kryty FIXED Story či FIXED Flow Liquid, velmi příjemné jsou pak ale také kryty AlzaGuard Premium Liquid Silicone či Spigen Liquid Air.

Lifestyle

Berete svůj iPhone, popřípadě jeho kryt, jakožto lifestylový doplněk? Záleží vám na tom, jak váš jablečný telefon vypadá na veřejnosti a máte doma hned několik krytů, které neustále střídáte, a to třeba podle příležitosti, oblečení či nálady? Pokud ano, tak pro vás mám opět pár skvělých tipů na lifestylové kryty. Pro muže mohu hned ze začátku doporučit kryty z pravého karbonu, a to konkrétně Pitaka MagEZ Case, popřípadě Epico Carbon. Jestliže si potrpíte na barvičkách a sháníte kryty, které vám vydrží opravdu extra dlouho, tak rozhodně z vlastní zkušenosti doporučím originální kryty od Applu, a to buď silikonové, anebo kožené. Nesmírně populární se v poslední době staly také kryty s poutkem, kdy mohu zmínit například Epico Nake String Case či iDeal of Sweden. A pokud byste chtěli zůstat v bezpečí, mohly by se vám líbit antibakteriální kryty, například od Case Mate či Uniq.