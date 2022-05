Nejen iPhony. Apple se připravuje na nasazení USB-C i u AirPods, Battery Packu či Magic periferií

Příští rok nás čeká malé portové zemětřesení. Tvrdí to alespoň analytik Ming-Chi Kuo spolu s Markem Gurmanem z Bloombergu, dle kterých má Apple v plánu nasadit u iPhonů 15 namísto Lightningu mnohými vymodlený USB-C port. A jak se nyní podle informací Kua zdá, nejen u něj.

Přední Apple analytik se nechal před pár hodinami slyšet, že kromě iPhonů 15 se v příštím roce dočká nasazení USB-C i celá řada dalších produktů z dílny tohoto výrobce. Řeč je konkrétně o AirPods, MagSafe Battery Packu či třeba Magic periferiích – tedy Magic Keyboard, Trackpadu a Mouse. Zkrátka a dobře, Lightningu se bude chtít Apple pozvolna zbavit, aby jednak umožnil svým uživatelům nabíjet své produkty jedním nabíjecím konektorem a jednak aby splnil požadavky Evropské unie na jednotný konektor.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak se budou spekulace ohledně nasazení USB-C u iPhonů 15 vyvíjet v nadcházejících týdnech či měsících. Pravdou však je, že přijetí tohoto portu by určitou revoluci skutečně přineslo, jelikož by jednak umožnilo výrazně zrychlit kabelové nabíjení iPhonů, ale taktéž jejich datovou synchronizaci. Když k tomu navíc přičteme lepší konektivitu s příslušenstvím, dostáváme věc, která by rozhodně stála za to. Nezbývá tedy než doufat, že se Apple k nasazení skutečně rozhodne.