Apple pracuje na speciálních krytech, které na iPhonu aktivují speciální OS

Zatímco mnozí androidí výrobci se snaží v posledních letech kryty a obaly pro své smartphony nejrůzněji inovovat, aby nebyly tak fádní, ale nabízely i něco “navíc”, Apple se v tomto směru drží vzadu a neustále představuje tytéž typy krytů. To by se však mohlo v dohledné době změnit. Zdá se totiž, že jsou ve vývoji skutečně unikátní kousky, které by mohly posunout využitelnost iPhonů na další úroveň.

Apple si v posledních týdnech u amerických úřadů zaregistroval několik patentů točících se právě kolem krytů. Do těch by rád dle všeho vložil zřejmě NFC či jiný komunikační čip, který by dal iPhonu “vědět”, jakmile by do něj byl vložen, přičemž po jeho rozpoznání by bylo na telefonu zaktivováno speciální rozhraní vycházející z typu krytu. Jinými slovy, kdyby Apple vytvořil například speciální herní kryt – ať už z hlediska designu, materiálů či ovládacích prvků na něm, telefon by spustil speciální herní rozhraní, které by se zřejmě točilo primárně kolem zvýraznění některých systémových funkcí. Kryty by však mohly samozřejmě přinášet i zcela nové funkce, které by pro ně byly exkluzivní, což by mohlo být extrémně zajímavé.

Nebylo by to poprvé, kdy by se Apple cestou krytů rozpoznatelných iPhony vydal. MagSafe kryty představené poprvé v roce 2020 totiž dokáží obarvit displeje iPhonů do barvy, ve které jsou vytvořeny. K dispozici byly navíc i speciální pouzdra s výřezem pro zobrazení hodin, které byly taktéž podbarveny barvou pouzdra. Nová myšlenka Applu je však mnohem komplexnější, díky čemuž by jim jakožto celku mohl vrátit zašlý lesk. Až čas nicméně ukáže, zda se mu to podaří či nikoliv.