5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (16. 5. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Ve strategické hře Stellaris se vrhnete na nepopsatelné dobrodružství, které vás zabaví na dlouhé hodiny. V této hře totiž budete objevovat, prozkoumávat a komunikovat s nejrůznějšími druhy živočichů, na které narazíte na vašich toulkách skrze vesmír. Vaším cílem také bude budovat vesmírné lodě a kolonizovat planety.

Původní cena: 39,99 € (8 €)