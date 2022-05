Nintendo hry na iPhone: 5 titulů, které by vám neměly uniknout

Hry z dílny japonské společnosti NIntendo se již desítky let těší velké popularitě mezi hráči všeho věku. Kromě konzolí a počítačů si řadu Nintendo her můžete pohodlně zahrát také na vašich tabletech a smartphonech. V dnešním článku vám přinášíme výběr pěti Nintendo her pro iPhone, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

Super Mario Run

Pokud si chcete zavzpomínat na legendární Super Mario Bros., můžete se tomuto titulu alespoň částečně přiblížit hraním Super Mario Run. Tuto hru můžete pohodlně hrát jednou rukou. Na výběr máte z několika různých herních režimů, ve hře vás čeká důvěrně známé prostředí „mariovského“ světa spolu se všemi známými postavičkami.

Fotogalerie Super Mario Run 1 Super Mario Run 5 1 Super Mario Run 4 1 Super Mario Run 3 +3 fotky 1 Super Mario Run 2 1 Super Mario Run 1 Vstoupit do galerie

Hru Super Mario Run stáhnete bezplatně zde.

Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing je dalším z populárních titulů od Nintenda. Na iPhonu si můžete zahrát hru Animal Crossing: Pocket Camp. V Animal Crossing jde především o kreativitu a budování. Při budování a dekorování vašeho příbytku se budete setkávat s roztomilými zvířátky a komunikovat s nimi. Pokud hledáte hru, u které si spíše odpočinete a pokocháte se pohledem na oku lahodící herní prostředí, určitě můžete sáhnout po Annimal Crossing.

Fotogalerie #2 Animal-Crossing-Pocket-Camp How-To-Put-Items-In-Your-Market-Box-In-Animal-Crossing-Pocket-Camp animal-crossing-pocket-camp-guide-to-items Animal Crossing Pocket Camp 0 +4 fotky Animal Crossing Pocket Camp 1 Animal Crossing Pocket Camp 2 Animal Crossing Pocket Camp 3 Vstoupit do galerie

Hru Animal Crossing: Pocket Camp stáhnete bezplatně zde.

Fire Emblem Heroes

Když se hra Fire Emblem Heroes poprvé objevila v App Storu, prakticky okamžitě začala sklízet převážně pozitivní odezvu. Tato RPG strategie od Nintenda si přízeň hráčů získala především skvělou hratelností, velkolepými souboji, ve kterých musíte prokázat své skutečné schopnosti, množstvím zajímavých postav i skvělou grafikou.

Fotogalerie #3 Fire Emblem Heroes 0 Fire Emblem Heroes 1 Fire Emblem Heroes 2 Fire Emblem Heroes 3 Vstoupit do galerie

Hru Fire Emblem Heroes stáhnete bezplatně zde.

Mario Kart Tour

Milujete Maria a zároveň také závodění? Pak pro vás bude správnou volbou hra s názvem Mario Kart Tour. Můžete si zde vytvořit vaši vlastní herní postavičku, se kterou se posléze vydáte na závodní dráhu. Jízda možná může zpočátku vypadat jednoduše, postupně jste ale nuceni čelit čím dál náročnějším výzvám.

Fotogalerie #4 2 Mario Kart Tour 8 2 Mario Kart Tour 7 2 Mario Kart Tour 6 2 Mario Kart Tour 5 +3 fotky 2 Mario Kart Tour 4 2 Mario Kart Tour 3 Vstoupit do galerie

Hru Mario Kart Tour stáhnete bezplatně zde.

Pokémon GO

Hra Pokémon GO sice není ryze nintendovská, své místo v našem výběru si ale zaslouží. Kolem této hry, která využívá prvků rozšířené reality, se strhl největší poprask již před pár lety, i dnes ale rozhodně stojí za vyzkoušení a vývojáři ji neustále aktualizují. Pokud patříte mezi milovníky Pokémonů a hledáte hru, která vás ze čtyř stěn vyžene ven, rozhodně sáhněte po Pokémon GO.

Fotogalerie #5 Pokemon GO 0 Pokemon GO 1 Pokemon GO 2 Pokemon GO 3 Vstoupit do galerie

Hru Pokémon GO stáhnete bezplatně zde.