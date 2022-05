Evoluce iPodu touch v kostce aneb zrození a smrt „iPhonu bez iPhonu“

Minulý týden jsme na stránkách našeho magazínu zveřejnili zprávu o tom, že společnost Apple přestala oficiálně vyrábět a prodávat svůj iPod touch. Pro někoho tato zpráva byla překvapivá, jiní uživatelé i odborníci pro změnu předpovídali brzký konec iPodu touch již nějakou dobu. Pravdou je, že v současné době již iPody nejsou extrémně lákavými produkty, protože přehrávání hudby zvládá celá řada jiných Apple zařízeních, která navíc disponují ještě jinými funkcemi. Pojďme si ale v dnešním článku připomenout historii iPodu touch od jeho vzniku až po nedávnou dobu, kdy jej společnost Apple definitivně uložila k ledu.

Když v roce 2007 spatřil světlo světa první iPod touch, byla produktová linie iPodů od Applu již nějakou dobu na trhu. I přesto ale iPod touch znamenal v jistém směru průlomový produkt. Bylo to totiž vůbec poprvé v historii jablečné společnosti, kdy její přehrávač změnil svůj design tak, že mnohem více připomínal tehdejší iPhony, a to včetně multi-touch displeje. iPod touch první generace pochází z podzimu roku 2007. Nový model iPodu byl v médiích označován jako „iPhone bez telefonu“. Byl vybaven dotykovým displejem, home buttonem, Wi-Fi konektivitou, a disponoval také možností stahování obsahu z iTunes Store. K dostání byl ve variantách s 8GB, 16GB a 32GB úložiště, a prakticky ihned po svém uvedení do prodeje se stal obrovským hitem. O rok později Apple vydal druhou generaci svého iPodu touch s dílčími vylepšeními. Také iPod touch druhé generace se po designové stránce podobal tehdejším modelům iPhonů, oproti svému předchůdci ale nabídl o něco tenčí tělo a lepší výdrž baterie. S příchodem třetí generace získal iPod touch funkci Voice Control, čtvrtá generace byla navíc vybavena Retina displejem, přední FaceTime kamerou a 720p HD iSight kamerou. Došlo u ní také – podobně jako u tehdejší novinky, iPhonu 4 – k zaostření hran. Zatímco předchozí modely iPodu touch se iPhonu podobaly především svým designem, „čtyřka“ se jablečnému smartphonu přiblížila také nabídkou funkcí, mezi které nově přibyla služba iMessage a FaceTime.

Postupně přišla na řadu pátá, šestá a sedmá generace. Apple postupně přestal po stránce designu téměř do puntíku napodobat vzhled iPhonů. iPod touch si ponechával víceméně stejný vzhled, docházelo pouze ke změnám v oblasti funkcí, rozměrů, případně barev. V roce 2019 byl vydán iPod touch sedmé generace, což u řady lidí vyvolalo překvapení. Od vydání posledního iPodu touch v té době totiž uběhly bezmála čtyři roky, a uživatelé si již navykli používat k poslechu hudby iPhone s aplikacemi streamovacích služeb. iPod touch 7. generace byl osazen čipem A10 Fusion, nabízel 256GB úložiště a podporu služeb jako Apple Arcade. Mnohým ale již bylo jasné, že se příběh iPodu už nebude psát příliš dlouho.

V květnu letošního roku společnost Apple v jedné ze svých tiskových zpráv oficiálně oznámila, že s prodejem a výrobou iPodu touch definitivně končí. Ve zmíněném tiskovém prohlášení firma kromě jiného uvedla, že nejlepším zařízením pro poslech hudby je iPhone s aplikací Apple Music, kterému mohou v tomto směru dělat skvělou společnost také Apple Watch a AirPods, a pro poslech hudby v prostředí domova je pro změnu ideální HomePod mini.