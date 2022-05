Philips Hue na zahradu či terasu? Samozřejmě. Nyní navíc se slevou

Vysoké teploty posledních dnů přímo vybízí k trávení času na zahradách, terasách či balkónech ve společnosti vašich blízkých. Háček je však v tom, že máme “teprve” první polovinu května a tedy tmu stále relativně brzy, takže je třeba posezení něčím osvětlit. A jelikož žijeme v moderní době, byla by škoda si i venku neužít trochu chytrého svícení, nemyslíte?

Přesně tato myšlenka probleskla hlavou i mě, když jsem začal před nějakým časem řešit osvětlení mé venkovní terasy. A jelikož využívám v celém bytě na svícení systém Philips Hue, byť tedy “jen” ve formě žárovek namontovaných do klasických světel v kombinaci s Hue Dimmer Switch V2 místo klasických vypínačů, volba osvětlení terasy byla jasná. Jak jsem navíc záhy zjistil, Hue toho má ve svém portfoliu na ven opravdu dost a s trochou nadsázky se tak dá říci, že pokud máte po zahradě dobře rozvedenou elektriku, můžete si chytře rozsvítit pomocí Hue řešení cokoliv od garáže, přes kraje chodníku až třeba po sloupky na plotě. Typů venkovních světel Hue je totiž opravdu přehršel počínaje LED pásky Lightstrip Outdoor, pokračujíc přes exteriérová bodová světla pro nasvícení určitého prostoru a konče nejrůznějšími nástěnnými svítidly mnoha tvarů, vlastností a velikostí. Jako velké pozitivum pak vnímám jejich cenu, která sice není nízká, zcela upřímně řečeno je však vcelku srovnatelná s “hloupými” venkovními světly v podobném designu. Venkovní osvětlení je totiž kvůli nutnosti vytvořit jej s určitým stupněm odolnosti proti prachu a vodě v případě kvalitnějších kousků drahé samo o sobě. Navíc nyní lze pořídit (nejen) venkovní světla Hue s cashbackem 1000 Kč, díky čemuž se tak jejich koupě vyplatí ještě víc.

Protože se snažím svůj byt ladit do minimalistického stylu s řadou černých doplňků v jinak bílém interiéru, chtěl jsem jít stejnou cestou i u světla na terase, kterou samozřejmě směřuji vzhledově stejným směrem. Zároveň jsem potřeboval světlo, které bude mít integrované LED, protože bude umístěné nad velkými posuvnými dveřmi a lézt k němu kvůli výměnám žárovky se mi tak nějak nechce, a zároveň bude svítit opravdu hodně. Má terasa má totiž zhruba 16 m2, což už chce vcelku slušný světelný tok. Řešit jsem naopak nemusel napájení, protože jsem si nechal při rekonstrukci vyvést nad oknem klasický 220V kabel, na který tak lze “napíchnout” prakticky cokoliv. Fajn je nicméně to, že Hue nabízí i Low Volt světla, která se hodí na místa, kde právě 220V napevno nemáte. Stačí je totiž přes trafo zapojit do klasické zásuvky a je hotovo. Ale zpět k mé volbě – ta padla na chytrý LED reflektor Philips Hue Welcome, který funguje de facto stejně jako interiérová světla Hue, takže jej lze jednoduše ovládat přes HomeKit, Siri či třeba domovskou aplikaci Hue. Nechybí ani podpora čidel v kombinaci s automatizacemi, díky čemuž si tak lze fungování světla ještě více personalizovat. Samozřejmostí je u něj i nastavení intenzity světla (nebo chcete-li stmívatelnost) nebo třeba možnost spárovat jej s Hue Dimmer Switch a ovládat jej tedy i fyzicky.

Instalace reflektoru je ve své podstatě zcela jednoduchá, byť rozhodně není od věci si na ní pozvat elektrikáře, nerozumíte-li elektrice. Elektrický obvod, který je pro reflektor určen, je totiž třeba jen nastavit tak, aby se “tvářil” jako trvale zapnutý, jelikož stejně jako interiérová světla je třeba mít exteriérová světla kvůli komunikaci s Bridgem neustále “pod proudem”. Jakmile máte obvod takto propojen, stačí klasicky spojit přes “čokoládku”, která je součástí reflektoru, jeho kabely s elektrickými kabely, propojit jej s mobilní aplikací Hue a je hotovo. Rozhodně se tedy nemusíte bát toho, že by vás čekaly s připojováním venkovního osvětlení nějaké útrapy. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že pro outdoor světla od Hue je třeba mít Bridge, jelikož je nelze ovládat přes Bluetooth. Myslím si však, že když už se pro ně někdo rozhodne, Hue Bridgem stejně disponuje, protože pravděpodobně jen doplňuje svůj indoor setup.

A jaký že je reflektor při běžném používání? Zcela upřímně řečeno, na nějaké větší hodnocení si ještě raději počkám, jelikož je na domě přichycen teprve pár dní. První dojmy z něj jsou však naprosto bombastické, jelikož jednak vypadá skutečně krásně, jednak je vyroben z kvalitních materiálů zaručujících jeho dlouhou životnost, ale hlavně si s ním lze díky HomeKitu a aplikaci Hue hrát tak, jak jsem zvyklý s interiérovými světly, což je zkrátka super. Přeci jen, mít automatizaci na to, aby se x desítek minut po západu slunce rozsvítil na určitou intenzitu a já tak nemusel doslova ani sáhnout po telefonu a rušit si tím relax je k nezaplacení. Máte-li tedy stejně jako já pro podobná řešení slabost, neváhejte a vyzkoušejte si i venkovní světla. Váš život se tím sice nezlepší, ale bude zase o něco příjemnější a o tom celá myšlenka Philips Hue ve výsledku je. Jak jsem navíc psal výše, do 15. května můžete při nákupu produktů Philips Hue nad 6000 Kč využít cashback 1000 Kč, díky čemuž se rázem celé řešení stává o poznání dostupnějším.

