Apple chystá levnější Apple TV, dorazit má už letos

Jestli je nějaký produkt z nabídky Applu možná trochu neprávem přehlížený, pak je to Apple TV. Ačkoliv se totiž jedná o zařízení s velmi slušným potenciálem a využitelností, mnozí jablíčkáři jí ne a ne přijít na chuť. Nutno nicméně podotknout, že lví podíl na tom má i samotný Apple a to jak kvůli ceně, kterou u tohoto produktu nasadil, tak třeba i kvůli minimálnímu inovování operačního systému, ale i hardwaru. Mnozí uživatelé tak proto raději i nadále vsází na chytré funkce svých televizí, potažmo dávají přednost levnějším televizním smart boxům. To by se ale mohlo již letos změnit.

Velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo specializující se právě na dění ve světě Applu před pár hodinami informovali o tom, že dle jeho zpráv je právě ve vývoji levná verze Apple TV, kterou by se výrobce rád na trhu s televizními smart boxy prosadil více než je tomu nyní. Ačkoliv v současnosti nejsou k dispozici žádné technické specifikace, nebylo by překvapivé, kdyby tento levný model nahradil nynější Apple TV HD s tím, že by kromě ceny lákal třeba i na 4K rozlišení, které se stává v současnosti standardem. Co se pak týče termínu představení, v současnosti má Apple počítat s druhým pololetím letoška, ale záležet bude samozřejmě zejména na schopnostech jeho dodavatelského řetězce. Jednat se totiž přeci jen bude o druhořadý produkt, jehož výroba nebude zcela určitě upřednostňována před produkty s vyšším potenciálem.